Zaskakująca wypowiedź piłkarza PSG po przegranej. „Jestem szczęśliwy”

Liga Mistrzów. Kolejna nieudana próba PSG

Nie uda się to także w tym roku, bo w dwumeczu 1/8 finału znów za mocny okazał się Bayern. "Bawarczycy" na przestrzeni całego dwumeczu lepiej prezentowali się jako drużyna. Byli monolitem, w przeciwieństwie do indywidualnych zrywów w zespole rywali . W efekcie w obu meczach wykorzystali swoje okazje, z drugiej strony nie pozwalając piłkarzom Christophe`a Galtiera na strzelenie choćby gola.

Gianluigi Donnarumma znalazł powód do zadowolenia mimo odpadnięcia

Piłkarze PSG po meczu nie kryli rozczarowania , ale jeden z nich miał pewien powód do zadowolenia . Chodzi o Gianluigiego Donnarummę , który do Paryża trafił w 2021 roku, przechodząc na zasadzie wolnego transferu z Milanu . Włoski golkiper odniósł się do wyniku swojego byłego klubu, który w równolegle rozgrywanym spotkaniu zremisował 0:0 z Tottenhamem i dzięki temu zapewnił sobie pierwszy od 2011 roku awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Golkiper odniósł się także do faktu, że w przeciwieństwie do niego, właśnie jego byli koledzy będą grać dalej w rozgrywkach. - Jestem dumny z wyboru, którego dokonałem przechodząc do PSG. Dla mnie wielkim zaszczytem jest gra dla tego fantastycznego klubu. Niestety Liga Mistrzów taka właśnie jest, to rywalizacja, gdzie decydują detale. Dla mnie osobiście to wielkie rozczarowanie, ale naszym obowiązkiem jest myślenie naprzód - dodał.