Zapadła decyzja ws. Szymona Marciniaka. UEFA ogłosiła, co z finałem LM

W sezonie 2022/2023 Szymon Marciniak znalazł się na absolutnym szczycie, jeśli mowa o pracy piłkarskiego sędziego. Polak bowiem w grudniu poprowadził finał mistrzostw świata, w którym zmierzyły się Argentyna z Francją i... to nie był koniec wielkich wyzwań dla niego.

Marciniak na konferencji organizowanej m.in. przez Mentzena. UEFA wzięła sprawę pod lupę

Fakt ten przykuł uwagę Stowarzyszenia "Nigdy Więcej" , które w związku z całą sprawą wysłało specjalne pismo do UEFA . "Stowarzyszenie ‘Nigdy Więcej’ wezwało sędziego finału Ligi Mistrzów, Szymona Marciniaka , do zdystansowania się od skrajnie prawicowych działań. Marciniak podobno promował i uczestniczył w niedawnym wydarzeniu zorganizowanym przez polskiego lidera skrajnej prawicy Sławomira Mentzena , znanego z pięciopunktowego hasła: 'Jesteśmy przeciwko Żydom, gejom, aborcji, podatkom i Unii Europejskiej’" - napisano ponadto w specjalnym komunikacie.

Sędzia niedługo potem przesłał do organizacji własne oświadczenie. "Będąc od wielu lat międzynarodowym sędzią piłkarskim, zawsze na pierwszym miejscu stawiam fair play oraz szacunek do drugiego człowieka i pragnę przekazywać te najwyższe wartości innym. Zawsze odcinam się od przejawów rasizmu i antysemityzmu i braku tolerancji, co pokazuję na meczach, na których sędziuję. Zawsze mówię stop nienawiści i będę propagować, że najważniejsze jest bycie dobrym człowiekiem" - czytamy w nim.