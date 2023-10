Zapachniało niespodzianką w Madrycie. Niezwykły gol samobójczy [WIDEO]

W siódmej minucie Mario Hermoso bardzo pechowo trafił do swojej bramki. Quinten Timber rozprowadził szybki atak przyjezdnych, podał prostopadle do Ayase Uedy. Japoński napastnik stanął oko w oko z wychodzącym Oblakiem. Trafił go w korpus, a futbolówka odbiła się jeszcze od nogi Hermoso i wpadła do siatki.