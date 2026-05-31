Zamieszki w Paryżu po triumfie PSG. Ponad 400 aresztowań. To znów się stało

Nie był to wymarzony finał dla postronnych sympatyków futbolu, ponieważ w Budapeszcie przez większość spotkania brakowało spektakularnych akcji. Francuzi potyczki nie zapomną jednak na długie lata, ponieważ oficjalnie dołączyli do Realu Madryt. Poza tymi dwiema ekipami nikt nie obronił tytułu w najważniejszych klubowych rozgrywkach na Starym Kontynencie, kiedy te od 1992 przekształciły się w Champions League.

Szalona radość po ostatnim karnym rozpoczęła się nie tylko wśród piłkarzy Paris Saint-Germain. Fani także wzięli sprawy w swoje ręce, choćby za sprawą odpalenia rac, o czym meldował obecny na Puskas Arenie Tomasz Brożek z naszej redakcji. To jednak było nic w porównaniu do scen z miasta leżącego nad Sekwaną. Zostało ono już wcześniej zabezpieczone, ponadto w gotowości stale znajdowała się policja. Pomimo tego, odnotowano mnóstwo niebezpiecznych incydentów.

Paryż znów zamienił się w piekło. Policja miała pełne ręce roboty

Pierwsze raporty zaczęły spływać w środku nocy. "Policja poinformowała, że w wyniku zamieszek uszkodzonych zostało sześć pojazdów, dwie firmy i przystanek autobusowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Francji poinformowało, że aresztowano 416 osób, w tym 280 w samym Paryżu. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez poinformował, że siedmiu funkcjonariuszy zostało rannych i nazwał zamieszki 'absolutnie niedopuszczalnymi'" - czytamy na BBC.

"Tylko we Francji zwycięstwo klubowego zespołu piłkarskiego wywołuje zamieszki. Tylko we Francji każdy czuje się zmuszony zamknąć się w domu w wieczór zwycięstwa, aby uniknąć konfrontacji z przemocą. (…) Wsparcie dla naszych policjantów, naszych żandarmów, naszych strażaków oraz wszystkich tych, którzy są zmobilizowani tej nocy, aby zapewnić bezpieczeństwo Francuzom" - dodatkowo napisała w mediach społecznościowych niepocieszona Marie Le Pen.

Rozwiń

Pozytywem w tym wszystkim jest brak ofiar śmiertelnych. Rok temu podczas celebracji po tytule PSG życie straciły dwie osoby, w tym zaledwie 17-letni chłopak.

Zamieszki w Paryżu po triumfie PSG w Lidze Mistrzów Basile Dubouis / Hans Lucas AFP

Zamieszki w Paryżu po triumfie PSG w Lidze Mistrzów KENZO TRIBOUILLARD AFP

Zamieszki w Paryżu po triumfie PSG w Lidze Mistrzów Basile Dubouis / Hans Lucas AFP





PSG triumfatorem Ligi Mistrzów. Tak zareagowali kibice. WIDEO JUSTIN DAVIS / AFPTV / AFP AFP