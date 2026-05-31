Zamieszki w Paryżu po triumfie PSG. Ponad 400 aresztowań. To znów się stało
Drużyna Paris Saint-Germain w sobotni wieczór przeszła do historii futbolu, broniąc tytułu w Lidze Mistrzów. Francuska ekipa pokonała po rzutach karnych Arsenal i wciąż może się szczycić mianem najlepszego zespołu na Starym Kontynencie. Euforia tradycyjnie wybuchła nie tylko na stadionie. Celebracja, podobnie jak rok temu, wymknęła się spod kontroli nad Sekwaną. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o ponad czterystu aresztowaniach.
Nie był to wymarzony finał dla postronnych sympatyków futbolu, ponieważ w Budapeszcie przez większość spotkania brakowało spektakularnych akcji. Francuzi potyczki nie zapomną jednak na długie lata, ponieważ oficjalnie dołączyli do Realu Madryt. Poza tymi dwiema ekipami nikt nie obronił tytułu w najważniejszych klubowych rozgrywkach na Starym Kontynencie, kiedy te od 1992 przekształciły się w Champions League.
Szalona radość po ostatnim karnym rozpoczęła się nie tylko wśród piłkarzy Paris Saint-Germain. Fani także wzięli sprawy w swoje ręce, choćby za sprawą odpalenia rac, o czym meldował obecny na Puskas Arenie Tomasz Brożek z naszej redakcji. To jednak było nic w porównaniu do scen z miasta leżącego nad Sekwaną. Zostało ono już wcześniej zabezpieczone, ponadto w gotowości stale znajdowała się policja. Pomimo tego, odnotowano mnóstwo niebezpiecznych incydentów.
Paryż znów zamienił się w piekło. Policja miała pełne ręce roboty
Pierwsze raporty zaczęły spływać w środku nocy. "Policja poinformowała, że w wyniku zamieszek uszkodzonych zostało sześć pojazdów, dwie firmy i przystanek autobusowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Francji poinformowało, że aresztowano 416 osób, w tym 280 w samym Paryżu. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez poinformował, że siedmiu funkcjonariuszy zostało rannych i nazwał zamieszki 'absolutnie niedopuszczalnymi'" - czytamy na BBC.
"Tylko we Francji zwycięstwo klubowego zespołu piłkarskiego wywołuje zamieszki. Tylko we Francji każdy czuje się zmuszony zamknąć się w domu w wieczór zwycięstwa, aby uniknąć konfrontacji z przemocą. (…) Wsparcie dla naszych policjantów, naszych żandarmów, naszych strażaków oraz wszystkich tych, którzy są zmobilizowani tej nocy, aby zapewnić bezpieczeństwo Francuzom" - dodatkowo napisała w mediach społecznościowych niepocieszona Marie Le Pen.
Pozytywem w tym wszystkim jest brak ofiar śmiertelnych. Rok temu podczas celebracji po tytule PSG życie straciły dwie osoby, w tym zaledwie 17-letni chłopak.