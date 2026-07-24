Zamieszki na meczu Górnika. Media: Turcy zdecydowali ws. polskich kibiców
Podczas niedawnego meczu Górnika Zabrze z tureckim Fenerbahce doszło do niepożądanych scen. Niektórzy fani zabrzańskiej ekipy starli się bowiem z lokalną policją. Z medialnych doniesień wynikało, że zatrzymanych zostało łącznie dziewięciu Polaków. Kilka dni po meczu dowiedzieliśmy się, jaki los spotkał niesfornych kibiców.
21 lipca polskie kluby przystąpiły do walki o udział w najważniejszych klubowych rozgrywkach Starego Kontynentu - Lidze Mistrzów. Prawo do gry w kwalifikacjach wywalczyły sobie Lech Poznań oraz Górnik Zabrze.
"Kolejorz" zdecydowanie nie mógł narzekać na swój los. Trafił na duński Aarhus GF, który w pierwszym meczu pokonał wynikiem 4:1. Sprawa awansu Poznaniaków do następnej rundy eliminacji została tym samym niemalże przypieczętowana. Rewanż wydaje się bowiem jedynie formalnością.
Dużo cięższa przeprawa czeka natomiast na graczy Górnika. Ci w II rundzie kwalifikacji trafili na jednego z tureckich gigantów - Fenerbahce. Mimo to Zabrzanie podjęli rękawice, stawiając naprawdę imponujący opór w Stambule. Ostatecznie przegrali oni wynikiem 0:1, co wciąż nie przekreśla szans na awans do dalszej fazy rozgrywek.
Polscy kibice wdali się w bójkę z policją. Turcy zdecydowali, co z nimi zrobią
Podczas meczu Górnika doszło do incydentu z udziałem przyjezdnych kibiców. Ci wdali się bowiem w bójkę z policjantami, zabezpieczającymi spotkanie. W wyniku tego incydentu zatrzymanych zostało dziewięciu kibiców z kraju nad Wisłą. Nie wiadomo wówczas było, jaki los spotka niesfornych sympatyków zabrzańskiej ekipy.
24 lipca nowe informacje w tej sprawie uzyskał reporter "RMF FM". Tureckie służby zdecydowały się nie stawiać żadnych zarzutów, natomiast tureckie władze chciały się pozbyć Polaków i zdecydowano o ich deportacji. Uczestnicy bijatyki mieli również otrzymać zakaz wjazdu do Turcji.
"W rozmowy z Ankarą byli zaangażowani polscy dyplomaci, a także przedstawiciele klubu piłkarskiego z Zabrza. Do starć najpierw z ochroną obiektu, a potem policją doszło, gdy polska grupa odmówiła usunięcia transparentów ze swego sektora. W trakcie bójki rękę złamał turecki opiekun polskich spottersów. Nie został jednak zaatakowany, a niefortunnie się wywrócił" - przekazali dziennikarze wspomnianego wyżej portalu.
Ośmiu kibiców wylądowało już w Warszawie, natomiast dziewiąty dotrze do kraju pod koniec dnia.