21 lipca polskie kluby przystąpiły do walki o udział w najważniejszych klubowych rozgrywkach Starego Kontynentu - Lidze Mistrzów. Prawo do gry w kwalifikacjach wywalczyły sobie Lech Poznań oraz Górnik Zabrze.

"Kolejorz" zdecydowanie nie mógł narzekać na swój los. Trafił na duński Aarhus GF, który w pierwszym meczu pokonał wynikiem 4:1. Sprawa awansu Poznaniaków do następnej rundy eliminacji została tym samym niemalże przypieczętowana. Rewanż wydaje się bowiem jedynie formalnością.

Dużo cięższa przeprawa czeka natomiast na graczy Górnika. Ci w II rundzie kwalifikacji trafili na jednego z tureckich gigantów - Fenerbahce. Mimo to Zabrzanie podjęli rękawice, stawiając naprawdę imponujący opór w Stambule. Ostatecznie przegrali oni wynikiem 0:1, co wciąż nie przekreśla szans na awans do dalszej fazy rozgrywek.

Polscy kibice wdali się w bójkę z policją. Turcy zdecydowali, co z nimi zrobią

Podczas meczu Górnika doszło do incydentu z udziałem przyjezdnych kibiców. Ci wdali się bowiem w bójkę z policjantami, zabezpieczającymi spotkanie. W wyniku tego incydentu zatrzymanych zostało dziewięciu kibiców z kraju nad Wisłą. Nie wiadomo wówczas było, jaki los spotka niesfornych sympatyków zabrzańskiej ekipy.

24 lipca nowe informacje w tej sprawie uzyskał reporter "RMF FM". Tureckie służby zdecydowały się nie stawiać żadnych zarzutów, natomiast tureckie władze chciały się pozbyć Polaków i zdecydowano o ich deportacji. Uczestnicy bijatyki mieli również otrzymać zakaz wjazdu do Turcji.

"W rozmowy z Ankarą byli zaangażowani polscy dyplomaci, a także przedstawiciele klubu piłkarskiego z Zabrza. Do starć najpierw z ochroną obiektu, a potem policją doszło, gdy polska grupa odmówiła usunięcia transparentów ze swego sektora. W trakcie bójki rękę złamał turecki opiekun polskich spottersów. Nie został jednak zaatakowany, a niefortunnie się wywrócił" - przekazali dziennikarze wspomnianego wyżej portalu.

Ośmiu kibiców wylądowało już w Warszawie, natomiast dziewiąty dotrze do kraju pod koniec dnia.

Erik Janza Górnik Zabrze Krzysztof Kubiak/REPORTER East News

Kibice Górnika NurPhoto Getty Images

Lukas Podolski w barwach Górnika Zabrze Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter





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