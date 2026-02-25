Zalewski na ustach Włochów. Co za występ Atalanty w domu. Naprawdę napisali to o Polaku

Nicola Zalewski nie musi już z obawą patrzeć na skład, jaki do kolejnych meczów wybierze trener Atalanty Bergamo. Polak ma za sobą trudny początek i bez wątpienia można go w tym momencie określić mianem "pewniaka" u Rafaele Palladino. Zalewski wywalczył sobie pozycję kluczowego piłkarza.

W związku z tym nie sposób było oczekiwać, żeby Polak miał rozpocząć rewanż w barażach Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund na ławce dla rezerwowych. Palladino desygnował Zalewskiego do gry od początku, a przed naszym reprezentantem i jego kolegami stało bardzo skomplikowane zadanie.

Zalewski doceniony przez Włochów. Polak na celowniku

Trudno inaczej określić konieczność odrobienia strat z wyniku 0:2 z wiceliderem Bundesligi. Ten plan Atalanta zrealizowała jeszcze przed upływem 60 minuty. Na 180 sekund przed tym znacznikiem czasu Pasalić strzelił gola na 3:0. Ostatecznie skończyło się na wyniku 4:1 dla Atalanty i awansie do 1/8 finału.

Sam Zalewski z kolei spędził na placu gry 85 minut. Za swój występ zebrał dobre oceny od włoskich mediów. "Równie energiczny, co marudny. Przeplata dobre dryblingi, które uwalniają go od bezpośredniego krycia, z pretensjami do sędziego, których można było uniknąć. Dwa z jego strzałów, z tego samego narożnika, prowadzą do dwóch świetnych interwencji Gregora Kobela" - czytamy na "Eurosport.it". Dziennikarze wystawili Polakowi notę 6,5.

Włoski oddział telewizji Sky Sports nie zdecydował się na uzasadnienie swoich ocen, ale Zalewski dostał 7,5. Pół stopnia niżej występ naszego zawodnika oceniono na "sport.virgilio.it". "Jego wizytówka jest imponująca: niemalże gol i efektowne podanie do Bernasconiego, które posyła Scamaccę prosto na bramkę. Szukał gola, ale Kobel go zatrzymywał" - napisano.

"Od pierwszej minuty atakował lewą flanką, by zdobyć bramkę" - tak krótko opisano występ Zalewskiego na portalu "calciomercato.com", który wystawił Polakowi ocenę 7,5. "Wygląda jak inny zawodnik za napastnikiem. Kilka razy próbuje strzelić gola, ale mu się nie udało" - dodano na "ilmattino.it", które oceniło Zalewskiego na siódemkę.

Nicola Zalewski w meczu z BVB ALBERTO PIZZOLI AFP

Nicola Zalewski niedawno przeszedł do Atalanty z Interu Mediolan EMANUELE COMINCINI / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Nicola Zalewski w barwach AS Roma Giuseppe Maffia AFP

