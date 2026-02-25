Zalewski na ustach Włochów. Co za występ Atalanty w domu. Naprawdę napisali to o Polaku

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Nicola Zalewski razem ze swoimi kolegami z Atalanty Bergamo stanął przed bardzo trudnym zadaniem. Nie sposób inaczej określić konieczność odrobienia strat 0:2 z pierwszego meczu z Borussią Dortmund. Mimo tego spotkanie w Bergamo zapowiadało się naprawdę ekscytująco. Polak zagrał w tym meczu od pierwszej minuty. Spędził na murawie 85 minut, a Atalanta wygrała 4:1. Zalewski został wysoko oceniony przez Włochów.

Piłkarz w niebiesko-czarnej koszulce oddaje strzał na bramkę, otoczony przez zawodników drużyny przeciwnej w żółtych strojach, w tle widoczna publiczność na stadionie.
Nicola ZalewskiMICHELE MARAVIGLIAPAP

Nicola Zalewski nie musi już z obawą patrzeć na skład, jaki do kolejnych meczów wybierze trener Atalanty Bergamo. Polak ma za sobą trudny początek i bez wątpienia można go w tym momencie określić mianem "pewniaka" u Rafaele Palladino. Zalewski wywalczył sobie pozycję kluczowego piłkarza. 

W związku z tym nie sposób było oczekiwać, żeby Polak miał rozpocząć rewanż w barażach Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund na ławce dla rezerwowych. Palladino desygnował Zalewskiego do gry od początku, a przed naszym reprezentantem i jego kolegami stało bardzo skomplikowane zadanie.

Zalewski doceniony przez Włochów. Polak na celowniku

Trudno inaczej określić konieczność odrobienia strat z wyniku 0:2 z wiceliderem Bundesligi. Ten plan Atalanta zrealizowała jeszcze przed upływem 60 minuty. Na 180 sekund przed tym znacznikiem czasu Pasalić strzelił gola na 3:0. Ostatecznie skończyło się na wyniku 4:1 dla Atalanty i awansie do 1/8 finału. 

Sam Zalewski z kolei spędził na placu gry 85 minut. Za swój występ zebrał dobre oceny od włoskich mediów. "Równie energiczny, co marudny. Przeplata dobre dryblingi, które uwalniają go od bezpośredniego krycia, z pretensjami do sędziego, których można było uniknąć. Dwa z jego strzałów, z tego samego narożnika, prowadzą do dwóch świetnych interwencji Gregora Kobela" - czytamy na "Eurosport.it". Dziennikarze wystawili Polakowi notę 6,5.

Cud w Bergamo. Zalewski w samym centrum. Gol i czerwona kartka w 98. minucie

Włoski oddział telewizji Sky Sports nie zdecydował się na uzasadnienie swoich ocen, ale Zalewski dostał 7,5. Pół stopnia niżej występ naszego zawodnika oceniono na "sport.virgilio.it". "Jego wizytówka jest imponująca: niemalże gol i efektowne podanie do Bernasconiego, które posyła Scamaccę prosto na bramkę. Szukał gola, ale Kobel go zatrzymywał" - napisano.

"Od pierwszej minuty atakował lewą flanką, by zdobyć bramkę" - tak krótko opisano występ Zalewskiego na portalu "calciomercato.com", który wystawił Polakowi ocenę 7,5. "Wygląda jak inny zawodnik za napastnikiem. Kilka razy próbuje strzelić gola, ale mu się nie udało" - dodano na "ilmattino.it", które oceniło Zalewskiego na siódemkę.

Dwóch piłkarzy w żółtych strojach z drużyny Borussia Dortmund próbuje zatrzymać zawodnika w niebiesko-czarnej koszulce z piłką, dynamiczna akcja na tle stadionu pełnego widzów.
Nicola Zalewski w meczu z BVBALBERTO PIZZOLIAFP
Piłkarz w czarno-niebieskiej koszulce z widocznymi tatuażami na przedramionach stoi na stadionie, wokół niego rozmazane sylwetki kibiców i trybuny.
Nicola Zalewski niedawno przeszedł do Atalanty z Interu MediolanEMANUELE COMINCINI / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Młody piłkarz w bordowym stroju z herbem klubu oraz złotymi akcentami stoi na boisku podczas meczu, spoglądając w bok. W tle rozmazana publiczność i stadionowe światła.
Nicola Zalewski w barwach AS RomaGiuseppe MaffiaAFP
