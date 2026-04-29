Zaciekła batalia o finał LM. Cios za cios w Madrycie. Kluczowa decyzja VAR

Łukasz Żurek

Atletico Madryt zremisowało 1:1 z Arsenalem Londyn w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów. Obie bramki padły z rzutu karnego. Goście objęli prowadzenie tuż przed przerwą za sprawą źle nam się kojarzącego Viktora Gyokeresa. Po zmianie stron wyrównał niezawodny Julian Alvarez. W końcówce arbiter podyktował kolejną "jedenastkę" dla ekipy z Premier League. Po wnikliwej analizie VAR decyzję jednak anulował. Rewanż już we wtorek na Emirates Stadium.

Ademola Lookman i Ben White walczą głową o piłkę; piłkarze w czerwono-białej i granatowej koszulce na tle trybun.
Ademola Lookman (z lewej) kontra Ben WhiteManu Reino/DeFodi ImagesNewspix.pl

Po wtorkowym hicie w Paryżu, gdzie mecz PSG - Bayern zakończył się rezultatem 5:4, kibice nie wierzyli w radosną kanonadę również w Madrycie. Nic dwa razy się nie zdarza. Tu decydować miała maestria gry w destrukcji.

W stolicy Hiszpanii meldował się zespół legitymujący się najskuteczniejszą defensywą w bieżącej edycji Ligi Mistrzów. Do fazy ćwierćfinałowej londyńczycy stracili ledwie pięć bramek w 12 spotkaniach.

Atletico - Arsenal. Cios za cios na Estadio Metropolitano. Bramki padały tylko z rzutów karnych

Zgodnie z przewidywaniami od pierwszych minut mecz nie zasługiwał na miano spektaklu. Finezja taktyczna i bardzo nieliczne akcje podbramkowe. Wyczekiwanie na pierwszy błąd rywala.

Najgroźniejsze uderzenie w tej części gry oddał Julian Alvarez. Po próbie Argentyńczyka piłka szybowała pod poprzeczkę bramki Arsenalu. Na posterunku był jednak David Raya.

Kiedy wydawało się, że do przerwy utrzyma się bezbramkowy remis, w polu karnym gospodarzy faulowany przez Davida Hancko był Viktor Gyokeres. Do wykonania "jedenastki" podszedł sam poszkodowany. Uderzył bez precyzji, ale na tyle mocno, że po chwili Jan Oblak wyciągał piłkę z siatki.

Druga odsłona rozpoczęła się od szturmu "Los Colchoneros". Alvarez z rzutu wolnego trafił tylko w boczną siatkę, ale niebawem ustawił futbolówkę na jedenastym metrze. Rzut karny dla madryckiej ekipy arbiter podyktował tym razem za zagranie ręką Bena White'a.

Argentyński snajper przymierzył idealnie. Siła strzału też była bez zarzutu. Raya nie podjął nawet próby interwencji i zrobiło się 1:1.

Losy spotkania w 64. minucie rozstrzygnąć mógł Antoine Griezzmann. Upadając, zdołał oddać kąśliwe uderzenie. Gdyby piłka zmierzała w światło bramki, golkiper "Kanonierów" nie miałby szans na skuteczną paradę. W tej sytuacji gości uratowało jednak spojenie słupka z poprzeczką.

Groźnie pod bramką Atletico zrobiło się jeszcze w samej końcówce. Po kolejnej ryzykowanej interwencji Hancko, sędzia jeszcze raz wskazał na "wapno". Rzut karny ostatecznie został jednak anulowany. Analiza VAR wykazała, że Eberechi Eze w tej sytuacji nie był faulowany.

Przed rewanżem nikt nie jest bliżej wielkiego finału w Budapeszcie. O awansie zadecyduje starcie w Londynie. Dniem prawdy będzie najbliższy wtorek.

Liga Mistrzów
Półfinały
29.04.2026
21:00
Zakończony
Julian Alvarez
56' (k.)
Viktor Gyokeres
44' (k.)
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Atletico Madryt
Arsenal
Rezerwowi

Statystyki meczu

Atletico Madryt
1 - 1
Arsenal
Posiadanie piłki
49%
51%
Strzały
18
11
Strzały celne
4
2
Strzały niecelne
8
4
Strzały zablokowane
6
5
Ataki
110
128
piłkarze ubrane w niebieskie koszulki z krótkimi rękawami, obejmują się i gratulują sobie wzajemnie na boisku podczas meczu piłki nożnej; w tle widoczna publiczność na trybunach
"The Gunners" objęli prowadzenie po bramce Viktora Gyokeresa (pierwszy z lewej)JUANJO MARTINPAP
Piłkarze Atlético Madryt w pasiastych czerwono-białych koszulkach i niebieskich spodenkach świętują zdobycie gola na stadionie, wyrażając radość i energię podczas meczu piłkarskiego przy pełnych trybunach.
Julian Alvarez (w środku) znów na liście strzelcówJUANJO MARTINPAP
trener drużyny w czarnym garniturze wyraża silne emocje przy linii bocznej, obok niego piłkarze w biało-czerwonych koszulkach Atletico Madryt w trakcie meczu
Diego Simeone jak zwykle nie trzymał się kurczowo strefy technicznejKIKO HUESCAPAP
Trening drużyny Atletico Madryt przed meczem z Arsenalem w półfinale Ligi Mistrzów.

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja