Zaciekła batalia o finał LM. Cios za cios w Madrycie. Kluczowa decyzja VAR

Po wtorkowym hicie w Paryżu, gdzie mecz PSG - Bayern zakończył się rezultatem 5:4, kibice nie wierzyli w radosną kanonadę również w Madrycie. Nic dwa razy się nie zdarza. Tu decydować miała maestria gry w destrukcji.

W stolicy Hiszpanii meldował się zespół legitymujący się najskuteczniejszą defensywą w bieżącej edycji Ligi Mistrzów. Do fazy ćwierćfinałowej londyńczycy stracili ledwie pięć bramek w 12 spotkaniach.

Atletico - Arsenal. Cios za cios na Estadio Metropolitano. Bramki padały tylko z rzutów karnych

Zgodnie z przewidywaniami od pierwszych minut mecz nie zasługiwał na miano spektaklu. Finezja taktyczna i bardzo nieliczne akcje podbramkowe. Wyczekiwanie na pierwszy błąd rywala.

Najgroźniejsze uderzenie w tej części gry oddał Julian Alvarez. Po próbie Argentyńczyka piłka szybowała pod poprzeczkę bramki Arsenalu. Na posterunku był jednak David Raya.

Kiedy wydawało się, że do przerwy utrzyma się bezbramkowy remis, w polu karnym gospodarzy faulowany przez Davida Hancko był Viktor Gyokeres. Do wykonania "jedenastki" podszedł sam poszkodowany. Uderzył bez precyzji, ale na tyle mocno, że po chwili Jan Oblak wyciągał piłkę z siatki.

Druga odsłona rozpoczęła się od szturmu "Los Colchoneros". Alvarez z rzutu wolnego trafił tylko w boczną siatkę, ale niebawem ustawił futbolówkę na jedenastym metrze. Rzut karny dla madryckiej ekipy arbiter podyktował tym razem za zagranie ręką Bena White'a.

Argentyński snajper przymierzył idealnie. Siła strzału też była bez zarzutu. Raya nie podjął nawet próby interwencji i zrobiło się 1:1.

Losy spotkania w 64. minucie rozstrzygnąć mógł Antoine Griezzmann. Upadając, zdołał oddać kąśliwe uderzenie. Gdyby piłka zmierzała w światło bramki, golkiper "Kanonierów" nie miałby szans na skuteczną paradę. W tej sytuacji gości uratowało jednak spojenie słupka z poprzeczką.

Groźnie pod bramką Atletico zrobiło się jeszcze w samej końcówce. Po kolejnej ryzykowanej interwencji Hancko, sędzia jeszcze raz wskazał na "wapno". Rzut karny ostatecznie został jednak anulowany. Analiza VAR wykazała, że Eberechi Eze w tej sytuacji nie był faulowany.

Przed rewanżem nikt nie jest bliżej wielkiego finału w Budapeszcie. O awansie zadecyduje starcie w Londynie. Dniem prawdy będzie najbliższy wtorek.

Statystyki meczu Atletico Madryt 1 - 1 Arsenal Posiadanie piłki 49% 51% Strzały 18 11 Strzały celne 4 2 Strzały niecelne 8 4 Strzały zablokowane 6 5 Ataki 110 128

"The Gunners" objęli prowadzenie po bramce Viktora Gyokeresa (pierwszy z lewej) JUANJO MARTIN PAP

Julian Alvarez (w środku) znów na liście strzelców JUANJO MARTIN PAP

Diego Simeone jak zwykle nie trzymał się kurczowo strefy technicznej KIKO HUESCA PAP

Trening drużyny Atletico Madryt przed meczem z Arsenalem w półfinale Ligi Mistrzów. WIDEO AURELIA MOUSSLYAFPTVAFP AFP