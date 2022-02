Duszan Vlahović robi furorę na Półwyspie Apenińskim. Po świetnych występach w Fiorentinie 22-latek trafił zimą za 80 mln euro do Juventusu, gdzie nie zatracił swojej wybitnej skuteczności.

Starcie z Villarrealem było jego debiutem w Lidze Mistrzów. Serb potrzebował zaledwie 32 sekund, by wpisać się na listę strzelców, co trzeba uznać za historyczne osiągnięcie.

Vlahović został drugim najmłodszym piłkarzem Juventusu, który trafił do siatki w premierowym meczu w Champions League. 22-latek dokonał tego w wieku 22 lat i 25 dni, a lider zestawienia - Alessandro Del Piero - w wieku 20 lat i 308 dni.

Liga Mistrzów: Villarreal - Juventus. Duszan Vlahović zachwycił w debiucie. "Zastąpi Roberta Lewandowskiego"

Zachwycone występem Vlahovicia w meczu z Juventusem są media i to nie tylko te we Włoszech. Hiszpańska "Marca" zaznacza produktywność Serba, dzięki której ściągnąć chcieli go także inni giganci futbolu z Atletico Madryt na czele.

- Wygląda na to, że to napastnik, który wkrótce zastąpi Roberta Lewandowskiego jako wielkiego strzelca europejskich boisk - czytamy.

Zdjęcie Robert Lewandowski / Alexander Hassenstein / Getty Images

Sam Vlahović był zachwycony możliwością debiutu w Lidze Mistrzów, lecz strzelona bramka go nie zaspokaja. Serb już chce polować na kolejne trafienia.

- Marzenie się spełniło. To mój pierwszy mecz w Lidze Mistrzów, w dodatku ze strzeloną bramką - powiedział Vlahović po spotkaniu. - Już jednak zapomniałem o meczu, myślę o kolejnym - dodał.