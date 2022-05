Z wyniku finału cieszy się…Chelsea. Ogromna kasa dla londyńczyków!

Aby to zrozumieć, należy cofnąć się do lipca 2019 roku. Wtedy Real Madryt wykupił z Chelsea Edena Hazarda. "The Blues" zgodzili się oddać Belga za około 100 milionów euro, jednak w umowę wpisali wiele różnych bonusów. To sprawia, że kwota transferu może de facto wynieść nawet 150 milionów euro.

Finał Ligi Mistrzów: Chelsea cieszy się z wyniku

Już w 2020 roku Real musiał wypłacić londyńczykom około 20 dodatkowych milionów euro. Wówczas była to premia za wygranie ligi hiszpańskiej. Choć wkład Hazarda w tytuł był znikomy, formalnie był on zarejestrowany w pierwszym zespole i należał mu się medal.

Tym razem sprawa ma się bardzo podobnie. Hazard, wraz z klubem, wygrał Ligę Mistrzów, za co również przewidziano bonus. Mówi się o podobnej kwocie - około 20 milionów euro.

Belgijski skrzydłowy rozegrał w tym sezonie Ligi Mistrzów zaledwie 83 minuty rozbite na trzy spotkania - dwa w fazie grupowej i jedno w pucharowej. Nie strzelił gola i nie zaliczył asysty.

Jakub Żelepień, Interia