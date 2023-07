Z nieba do piekła i znów do nieba. Ogromne emocje w walce o Ligę Mistrzów

Przebieg pierwszego meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów był niewiarygodny. Raków Częstochowa po dziecinnych błędach bramkarza Karabachu Agdam prowadził 2:0. Wystarczyły jednak dwie minuty, by mistrz Azerbejdżanu doprowadził do remisu. To nie był koniec emocji, bo już w doliczonym czasie wygraną podopiecznym trenera Dawida Szwargi pięknym strzałem zapewnił Sonny Kittel.