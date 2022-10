Z dużej chmury mały deszcz. Piłkarskie szachy w Lidze Mistrzów

Ten mecz zapowiadał się bardzo ciekawie. Eintracht Frankfurt w poprzednim sezonie wygrał Ligę Europy, a Tottenham Hotspur zajmuje obecnie 3. miejsce w Premier League, czyli najlepszej ligi świata. Niestety, nikt nie zdołał trafić do siatki i mecz zakończył się bezbramkowym remisem

Mecz od początku był bardzo wyrównany, nikt nie mógł osiągnąć znaczącej przewagi. To pewnie dlatego, że obaj trenerzy, Olivier Glasner (Eintracht) i Antonio Conte (Spurs) dobrze odrobili pracę domową i wiedzieli jak zniwelować mocne strony rywala. W takich wypadkach, często rozwiązanie stanowią stałe fragmenty gry - w 12. minucie Harry Kane był bliski przecięcia dośrodkowania Koreańczyka Heung-min Sona z rzutu wolnego i skierowania piłki do siatki. W rewanżu, kapitan Niemców Sebastian Rode trafił w obrońców w Spurs w dogodnej sytuacji. Aktywny Son szukał Harry’ego Kane’a, który coraz mocniej się rozkręcał. W 29. minucie uderzył tuż obok słupka. Kapitan Spurs starał się zrewanżować Sonowi i 40. minucie znalazł go wyborną asystą. Koreańczyk chybił z pozycji, z której przeważnie trafia do siatki. Tuż przed przerwą dał o sobie znać Ivan Perisić, którego strzał trafił w chorwackiego rodaka Kristijana Jakicia, gdyby nie to, piłka ugrzęzłaby w siatce. Pierwsza połowa remisowa z wyraźnym wskazaniem na gości z Londynu.

W 50. minucie bliscy szczęścia byli gospodarze. Genialne podanie japońskiego pomocnika Daichiego Kamady minęło obronę Spurs, ekwilibrystycznie strzelał ledwie 20-letni Ansgar Knauff, ale Hugo Lloris odbił piłkę. Niebawem piłkarze Eintrachtu przechwycili piłkę pressingiem pod bramką rywala, ale Duńczyk Jesper Lindstroem strzelił wysoko nad bramką. I to by było na tyle: 0-0 - z dużej chmury, mały deszcz.

We wcześniej rozegranym meczu grupy D Ligi Mistrzów, Olympique Marsylia rozbiła na pustym stadionie Sporting Lizbona w stosunku 4-1 w meczu opóźnionym o 20 minut, dlatego że goście utknęli w korku. To pierwsze punkty francuskiej drużyny w tegorocznych rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Tabela grupy D Ligi Mistrzów po 3. kolejkach

1. Sporting Lizbona 6 6-4

2. Tottenham Hotspur 4 4-4

3. Eintracht Frankfurt 4 1-3

4. Olympique Marsylia 3 4-4

Za tydzień, w kolejnej rundzie rozgrywek odbędą się mecze rewanżowe - Tottenham podejmie Eintracht, a Sporting zagra u siebie z Marsylią.

Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur 0-0

Eintracht: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Jakić, Rode (71‘ Pellegrini), Sow, Kamada, Lindstrom (87‘ Ebimbe) - Knauff - Muani (57‘ Borre).

Tottenham: Lloris - Romero, Dier, Lenglet (79‘ Davies) - Royal, Hojbjerg, Bentancur, Perisic (72‘ Sessegnon) - Son, Kane, Richarlison (79‘ Gil).

Sędzia: Daniele Orsato (Włochy).

Żółte kartki: Hojbjerg, Lenglet, Kane (Tottenham).

Maciej Słomiński, Interia