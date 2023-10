Teraz czas na o wiele trudniejsze wyzwanie - wyjazdowy mecz z FC Porto , które w pierwszym meczu bez większego problemu pokonało na wyjeździe Szachtar Donieck . To będzie prawdopodobnie najtrudniejszy mecz, jaki czeka FC Barcelona w fazie grupowej Ligi Mistrzów .

Barcelona nie może powtórzyć porażki z zeszłego sezonu

Tym razem nie ma miejsca na powtórkę z rozrywki. FC Barcelona koniecznie musi wyjść z grupy i jest zdecydowanym faworytem do zajęcia pierwszego miejsca. Xavi w bieżącym sezonie ma do dyspozycji lepszych piłkarzy, a jego zespół jest o wiele lepiej zbalansowany. Widać to po wyjściowej jedenastce, którą dziś wybrał na wyjazdowe spotkanie z FC Porto.