Kapitan reprezentacji Polski otworzył w 45 minucie wynik spotkania, a w doliczonym czasie gry wykorzystał rzut karny . Tym sposobem Barca wygrała 2:1. 35-Latek mógł mówić mimo to o sporym szczęściu. Jego pierwsza próba z 11 metrów została powstrzymana przez bramkarza. Guaita oderwał jednak obie stopy od linii bramkowej, dlatego stały fragment został powtórzony. Przy powtórce "Lewy" postarał się już mocniej .

Napoli pierwszy raz bez Zielińskiego. Wszystkie oczy skierowane na Lewandowskiego

Od postawy Polaka wiele może zależeć w najbliższej konfrontacji w Lidze Mistrzów. "Duma Katalonii" w pierwszym spotkaniu 1/8 finału zmierzy się z Napoli, które po raz pierwszy w historii zagra z Barcą bez Piotra Zielińskiego . Pomocnik zdecydował się odejść po sezonie, dlatego zarząd postanowił, że nie zostanie zgłoszony do rozgrywek.

Dla Roberta, ale także innych piłkarzy ten etap jest idealny, by pokazać swoją osobowość i talent. Robert to przykład świetnego lidera, który nie miał ostatnio najlepszego czasu, jeśli chodzi o strzelanie goli. Teraz ponownie pokazuje, że jest naturalnym przywódcą

Środowy mecz będzie dla "Blaugrany" pierwszym od dwóch lat w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Wcześniej w sezonach 2021/22 i 2022/23 Barcelonie nie udało się wyjść z grupy. Był to jeden z największych zarzutów pod kątem oceny pracy Xavi ego w ubiegłej kampanii. Z tego też powodu ostatnim zawodnikiem, który zanotował trafienie dla "Azulgrany" w 1/8 Ligi Mistrzów pozostaje... Leo Messi.

"Lewy" ma poprowadzić Barcelonę do zwycięstwa. Xavi przygotował niespodziankę

Do kadry Barcelony na mecz z Napoli wrócili Joao Felix, Oriol Romeu i Sergi Roberto. Cała trójka w ostatnim czasie zmagała się z kontuzjami. Dużo wcześniej zielone światło do gry otrzymał Raphinha. Xavi nie chciał jednak do tej pory ryzykować i dwukrotnie dał mu szansę z ławki. Hiszpańskie media na czele z "Mundo Deportivo" typowały, że Brazylijczyk również w Neapolu rozpocznie na rezerwie.