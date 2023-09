Xavi podjął decyzję przed Ligą Mistrzów. A jednak, gwiazda wykreślona

FC Barcelona po raz ostatni po puchar Ligi Mistrzów sięgnęła w roku 2015, kiedy to w finale prestiżowych rozgrywek ograła turyński Juventus. Od tego czasu "Duma Katalonii" nie miała jednak szczęścia do zgarniania kolejnych trofeów w Champions League - jej kibice mają mimo to nadzieję, że w bieżącej kampanii nastąpi wielkie przełamanie...