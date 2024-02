Xavi nie owijał w bawełnę. Powiedział to wprost przed meczem z Napoli

To, jak przyznał Xavi , utrudniło Barcelonie przygotowania do środowego meczu w Lidze Mistrzów .

- Napoli zmieniło trenera bardzo krótko przed spotkaniem, miało swoje powody. Nie jest łatwo się przygotować do takiego meczu, bo nie wiemy, czego się spodziewać - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej trener "Dumy Katalonii".

- Nowy szkoleniowiec dobrze zna to miejsce (Calzona w przeszłości był asystentem różnych trenerów Napoli - przyp. red.). Nie wiem, jakiego użyje schematu taktycznego i systemu. Ważne jest, abyśmy skoncentrowali się na naszym systemie gry. Na tym, co chcemy zrobić. Na naszych ambicjach i celu, czyli awansie do kolejnej rundy - przyznał Xavi.