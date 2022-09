Xavi nie gryzł się w język po meczu w Monachium

Polski napastnik miał dwie świetne okazje w pierwszej połowie, aby dać prowadzenie gościom, których jednak nie wykorzystał. W sumie dwie stuprocentowe szanse miał też Pedri.

Bayern załatwił sprawę na początku drugiej połowy, kiedy do siatki trafili Lucas Hernandez i Leroy Sane.

"Jestem wkurzony. Nie lubię przegrywać i nie zasłużyliśmy na porażkę. Uważam, że byliśmy lepsi, zdominowaliśmy ich. Taka jest jednak Liga Mistrzów" - mówił szkoleniowiec Barcelony.

Liga Mistrzów. Barcelona miała wspaniałą okazję, aby wygrać w Monachium

"Nasza gra była dobra, ale wynik jest zły. Mieliśmy wspaniałą okazję, aby wygrać na tym stadionie, ale wracamy do domu z porażką " - dodał.

"Duma Katalonii" jeszcze nigdy nie wygrała w Monachium. a to był piąty z rzędu przegrany przez nią mecz z tym rywalem. W poprzednim sezonie wyglądało to jednak zdecydowanie gorzej. W fazie grupowej Barcelona nie miał bowiem nic do powiedzenia z Bayernem, dla którego gole strzelał jeszcze Lewandowski.

Po dwóch kolejkach w obecnych rozgrywkach w grupie C prowadzi Bayern z kompletem punktów . Teraz monachijczyków czekają dwa mecze z Viktorią Pilzno. Natomiast Barcelona zagra dwa razy z Interem Mediolan.

