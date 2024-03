Xavi już teraz zwolniony z Barcelony? Hit z Napoli w LM może być pożegnaniem

FC Barcelona - Napoli. Xavi Hernandez stąpa po cienkim lodzie w Lidze Mistrzów...

Według Miguela to przede wszystkim Hernandez stałby się tu kozłem ofiarnym i prawdopodobnie nie czekano by na zaplanowany już rozbrat z nim wraz z początkiem lipca. "Nikomu nie jest obojętne, że odpadnięcie w 1/8 finału pozostawi szkoleniowca bez argumentów do dalszej pracy i że będzie mieć bardzo małą liczbą obrońców wewnątrz klubu, być może nawet będąc bez wsparcia Joana Laporty" - czytamy.

To, co mogłoby jeszcze uratować byłego piłkarza, to fakt, że do zakończenia sezonu 2023/2024 stery w Barcelonie musiałby przejąć tymczasowy menedżer, a tym prawdopodobnie zostałby Rafa Marquez, prowadzący obecnie młodzieżówkę "Dumy Katalonii". Na takie rozwiązanie nie ma jednak obecnie pełnej zgody wewnątrz zarządu, a sam Meksykanin nie u wszystkich budzi entuzjazm...