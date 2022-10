Xavi już podjął decyzję? To on może zastąpić Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski nie poleciał z drużyną FC Barcelony do Czech, gdzie podopieczni Xaviego Hernandeza mają rozegrać swój ostatni mecz w tej edycji Ligi Mistrzów.

Polski napastnik dostał od trenera Blaugrany możliwość odpoczynku, również ze względu na przeciążeniowe problemy z plecami.

W tej sytuacji FC Barcelona będzie musiała kimś zastąpić polskiego snajpera w ataku. Lewandowski od początku sezonu grał bowiem we wszystkich meczach Barcy i to pierwsza taka sytuacja, gdy Polaka zabraknie w kadrze meczowej.

Viktoria Pilzno - Barcelona. Nie jest łatwo zastąpić Lewandowskiego

Sytuacja jest o tyle kłopotliwa dla Xaviego, że nadal do pełnej dyspozycji po urazie nie wrócił Memphis Depay, naturalny zmiennik "Lewego".

Jak wskazują dziennikarze katalońskiego "Sportu", szkoleniowiec "Dumy Katalonii" ma tak naprawdę teraz dwie możliwe opcje. Plus jeszcze jedną, która byłaby jednak już bardzo eksperymentalna.

Hiszpańscy dziennikarze twierdzą, że najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że w ataku wybiegnie Ferran Torres. Zwykle Hiszpan występuje u Xaviego na skrzydle i wcale nie gra bardzo regularnie, ale swego czasu dla gry w ataku "odkrył" go Pep Guardiola.

Drugą opcją jest inny skrzydłowy, 20-letni Ansu Fati. Jednak ostatnie tygodnie pokazują, że nie do końca potrafi on się przebić u Xaviego w takim stopniu, w jakim pewnie by chciał. Natomiast też w przeszłości grywał już na tej pozycji.

Ostatnia możliwość, ale już najmniej prawdopodobna, to postawienie na gracza zespołu Barca Atletic, czyli 18-letniego Iliasa Akhomacha. Dla niego jednak samo znalezienie się w kadrze meczowej jest już nobilitacją.