Ekipę prowadzoną przez Xaviego w ostatnim czasie trapiły kontuzje i nawet powrót Roberta Lewandowskiego do podstawowego składu nie pomógł w drużynie powrócić na odpowiednie tory. Mistrzowie Hiszpanii przegrali spotkanie grupowe w Lidze Mistrzów z Szachtarem Donieck , a fani mieli powody do niepokoju - ich ulubieńcy zagrali słabo , a polski snajper po raz kolejny zakończył mecz bez strzelonej bramki.

Gorzkich słów nie szczędził Robert Lewandowski , który w rozmowie z Polsatem Sport przyznał , że powrót po kontuzji nie jest dla niego łatwy. Starał się jednak jak najszybciej wrócić do podstawowego składu, by pomóc drużynie, która ma "duże problemy personalne".

FC Barcelona przegrywa, Xavi komentuje. Gorzkie słowa po meczu

"Nic nie poszło zgodnie z planem. To wyraźny krok wstecz . Rozegraliśmy jeden z najgorszych meczów w ciągu tych dwóch lat... I to w najbardziej nieodpowiednim momencie" - grzmiał.

Ogólnie rzecz biorąc, wiele rzeczy robimy źle. Nie stosujemy dobrze presji, co odbija się na nas. Musimy kontrolować każdy aspekt gry i sprawić, aby gracze czuli się dobrze na boisku. Musimy zrobić krok do przodu

Xavi zaznaczył, że jego zadaniem jest teraz sprawienie, by piłkarze Barcelony odzyskali dynamikę roaz pewność siebie. Tym bardziej, że w tym sezonie rozegrali już kilka dobrych spotkań, więc muszą po prostu wrócić do tego, co prezentowali wcześniej.