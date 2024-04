W 12. minucie FC Barcelona miała wszystko do awansu do półfinału Ligi Mistrzów. Po asyście Lamine'a Yamala do siatki trafił Raphinha, a Paris Saint-Germain w tamtym momencie potrzebowało już dwóch goli, aby wyrównać stan rywalizacji w dwumeczu. Barca osaczona przez graczy mistrza Francji w pierwszych dziesięciu minutach powoli zaczynała się odgryzać i miała wymarzony rezultat. Wszystko posypało się jednak w 29. minucie.

