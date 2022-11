"Wystrzałowa" pobudka Tottenhamu. Kibice Marsylii robią wszystko, by awansować

Przed ostatnią kolejką sytuacja w grupie D wydaje się być najciekawszą ze wszystkich grup tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Wszystkie drużyny wciąż mają szanse na awans do 1/8 finału, również Marsylia, która w tym momencie jest ostatnia. Jeśli Marsylczycy pokonają dzisiaj Tottenham, to zameldują się w najlepszej szesnastce. Rywale potrzebują do tego przynajmniej remisu.

Liga Mistrzów. Kibice Marsylii obudzili fajerwerkami piłkarzy Tottenhamu

Napięcie w mieście przed tym spotkaniem jest wręcz ogromne i na własnej skórze przekonali się o tym piłkarze Kogutów. Według relacji dziennikarzy "Guardiana" fani Marsylii wykonali dwa "pokazy" fajerwerków. Jeden około 1:30 w nocy, drugi tuż nad ranem.

Reklama

Nikt nie był w stanie zareagować na wydarzenie dziejące się za oknami i drużyna Antonio Conte musiała pogodzić się z faktem, że nawet całe wiadro cukierków nie uchroniłoby ich przed tym specyficznym psikusem halloweenowej nocy.

Sam klub już zresztą wcześniej przewidywał jak może wyglądać sytuacja na Lazurowym Wybrzeżu i wystosował specjalnie ostrzeżenie do grupy 2 tysięcy fanów, którzy podążyli za klubem z Londynu. W informacji możemy przeczytać, że kibice powinni spodziewać się wrogiego nastawienia w swoim kierunku i właśnie przez to cały czas powinni zachowywać skupienie. Klub prosił także fanów o nie zapuszczanie się w konkretne rejony miasta, a także o nie zakładanie żadnych ubrań mogących pozwolić ich zidentyfikować jako fanów Tottenhamu.

Sprawdź tabele grup Ligi Mistrzów przed meczami ostatniej kolejki

Fani mają być przewiezieni na i z stadionu specjalnymi busami, które będą eskortowane przez patrole policji. Nikt nie będzie mógł zatem udać się na stadion na własną rękę, jak ma to miejsce na wielu innych stadionach w całej Europie.

Dodatkowo zamknięta będzie północna trybuna Stade Velodrome. To efekt zamieszek w trakcie meczu Olympique z Eintrachtem Frankfurt w jednej z wcześniejszych kolejek. To druga część kary nałożonej za te wydarzenia, dużo boleśniejszą było zamknięcie całego stadionu w czasie poprzedniego domowego meczu ze Sportingiem.

Początek meczu Olympique Marsylia - Tottenham Hotspur o 21:00. Transmisja w Polsacie Sport Premium i na platformie Polsat Box Go