Wystarczy spojrzeć i widać wielki problem. Niewiarygodne, co udało się Realowi

Real Madryt co prawda pożegnał się już w tym sezonie z Pucharem Króla, ale jednocześnie wygrał Superpuchar Hiszpanii i obecnie jest na jak najlepszej drodze do wywalczenia kolejnego w swojej bogatej historii mistrzostwa Hiszpanii. Do tego wszystkiego "Królewscy" zdominowali swoją grupę w Lidze Mistrzów i w 1/8 finału tych rozgrywek będą usilnie walczyć o kolejny awans z RB Lipsk. To zadziwiająco dobre rezultaty patrząc na fakt, że "Los Blancos"... dosłownie zostali zdziesiątkowani przez kontuzję. Carlo Ancelotti w swojej talii ma zaledwie trzy asy, na które zawsze może liczyć...