Wyrównany bój w Monachium, a Hiszpanie nie mają wątpliwości. Zwracają uwagę na jedno

Real Madryt rewanż gra u siebie. I to jest największy atut

Hiszpańskie media komentując mecz w Monachium dalekie są od stawiania "Królewskich" w roli jednoznacznych faworytów, ale zwracają uwagę na jeden istotny atut Realu przed rewanżem - podopieczni Carlo Ancelottiego rozegrają spotkanie na własnym stadionie. "Za tydzień gramy przed własną publicznością na najlepszym miejscu dla naszego zespołu - stadionie Santiago Bernabeu. To dobra przesłanka, aby myśleć, że to Real jest bliżej finału " - analizuje madryckie radio Cadena SER cytowane przez PAP.

"AS" z kolei zauważył, że we wtorek gra toczyła się głównie w środkowej strefie, przez co do finału może awansować ta drużyna, która w rewanżu zdominuje tę część boiska.