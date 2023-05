Wyjawił, co stało za szokującym zachowaniem De Bruyne. "Szacunek"

Jednak po tym spotkaniu został on zapamiętany nie tylko z powodu świetnej gry, ale też z powodu zaskakującej scysji, do jakiej doszło między nim, a trenerem "The Citizens" Pepem Guardiolą.

Manchester City. Thierry Henry rzuca nowe światło na sprawę scysji De Bruyne i Guardioli

Do całej sprawy postanowił odnieść się były piłkarz reprezentacji Francji, do niedawna współpracujący z De Bruyne jako członek sztabu kadry Belgii - Thierry Henry.

"De Bruyne przeżywa bardzo trudny moment" - zaznaczył Francuz. - "Nie mogę wdawać się w szczegóły, bo jestem zobligowany, by pozostawić to między nami. Ale po tym, co mi opowiedział, jestem jeszcze bardziej pełen szacunku do tego, jak zagrał w środowy wieczór. I jak walczył dla drużyny. Nie mogę zdradzić, czym dokładnie się ze mną podzielił" - zastrzegł Henry, rzucając jednak sporo światła na boiskowy incydent ze środowego spotkania.