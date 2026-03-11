Wyeliminowali zespół Polaka, ale co zrobili teraz. Kopciuszek rozpycha się na balu. Awans o krok

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Bodo/Glimt się nie zatrzymuje. Mistrzowie Norwegii dalej piszą piękną historię. Sensacyjne było wyeliminowanie Interu Mediolan w 1/16 finału, ale im ciągle mało. W środowy wieczór zrobili wielki krok w stronę ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Sporting Lizbona nie miał nic do powiedzenia w starciu z piłkarskim Kopciuszkiem.

Bodo/Glimt zrobiło potężny krok w stronę ćwierćfinału Ligi Mistrzów
Bodo/Glimt zrobiło potężny krok w stronę ćwierćfinału Ligi MistrzówFREDRIK VARFJELLAFP

Bodo/Glimt to klub doskonale znany polskim kibicom. Jeszcze kilka lat temu Lech Poznań i Legia Warszawa wygrywali z norweskim zespołem w europejskich pucharach. Teraz mogą patrzeć na niego z zazdrością.

W sierpniu 2025 roku zespół przełamał fatalną serię norweskich przedstawicieli w Lidze Mistrzów. Kraj ten czekał na swój zespół w tych elitarnych rozgrywkach aż 18 lat więc sam awans był wielkim sukcesem.

Sensacja była o krok. Gigant z Anglii zaskoczony tuż po przerwie. Bolesny cios wychowanka

Tymczasem Kopciuszek z Norwegii się nie zatrzymuje. Fazę ligową skończył z dorobkiem 9 punktów (2 zwycięstwa, 3 remisy, 3 porażki). To pozwoliło mu zająć 23. miejsce, które było premiowane grą w fazie play-off. Norweska ekipa w dwumeczu o 1/8 finału zmierzyła się z Interem Mediolan i była skazywana na sromotną klęskę. Tymczasem sprawiła wielką niespodziankę. Na własnym obiekcie wygrała 3:1, a w rewanżu na San Siro potwierdziła swoją klasę, wygrywając 2:1.

Zobacz również:

Piłkarze Bodo/Glimt po wygranej z Interem
Liga Mistrzów

Klub z Norwegii zaszokował świat. Czy polskie kluby mogą podążyć tą drogą?

Przemysław Langier
Przemysław Langier

    Po wielkim sukcesie los sprawił, że w 1/8 finału mierzą się ze Sportingiem Lizbona, który w środowy wieczór nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Norwegowie prowadzili do przerwy 2:0 po golach Sondre Feta z rzutu karnego oraz Ole Blomberga.

    Zespół z Portugalii w drugiej części spotkania starał się odwrócić losy meczu. Mistrzowie Norwegii jednak kontrolowali sytuację, a w 71. minucie dobili rywala. Kasper Hogh strzelił nie do obrony i ustalił wynik spotkania na 3:0.

    Tym samym Bodo/Glimt jest już jedną nogą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Rewanżowe starcie w Lizbonie zaplanowano na wtorek (17 marca), godz. 18:45.

    Liga Mistrzów
    1/8 finału
    11.03.2026
    21:00
    Zakończony
    Sondre Fet
    32' (k.)
    Ole Blomberg
    45+-1'
    Kasper Hogh
    71'
    Wszystko o meczu

    Statystyki meczu

    Bodo/Glimt
    3 - 0
    Sporting CP
    Posiadanie piłki
    50%
    50%
    Strzały
    10
    9
    Strzały celne
    5
    2
    Strzały niecelne
    3
    3
    Strzały zablokowane
    2
    4
    Ataki
    93
    75

    Składy drużyn

    Bodo/Glimt
    Sporting CP
    Rezerwowi

    Zobacz również:

    PSG - Chelsea
    Liga Mistrzów

    Sceny w Paryżu. Wielkie emocje, grad goli. Zadecydowało ostatnie 15 minut

    Rafał Sierhej
    Rafał Sierhej
    Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu, zawodnik w zielono-białych pasach broni się przed przeciwnikiem w żółtym stroju, trzymając piłkę przy nodze na boisku o intensywnym oświetleniu.
    Bodo/Glimt zrobiło potężny krok w stronę ćwierćfinału Ligi MistrzówFREDRIK VARFJELLAFP
    Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę na boisku; jeden ubrany w żółty strój próbuje dogonić zawodnika w biało-zielonej koszulce, który prowadzi piłkę, obaj skoncentrowani na akcji meczu.
    Bodo/Glimt zrobiło potężny krok w stronę ćwierćfinału Ligi MistrzówFREDRIK VARFJELLAFP
    Eczacibasi Dynavit Stambuł - DevelopRes Rzeszów. Skrót meczuPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja