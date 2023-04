Wyciekło nagranie z Piotrem Zielińskim. Stanowcza deklaracja. "Nie będą już gadać"

Napoli w ostatnich dniach złapało delikatną zadyszkę, ale mimo to Neapolitańczycy nie tracą wiary w awans do półfinału Ligi Mistrzów. W sieci pojawiło się nagranie z wiadomością głosową, którą do swoich kolegów z drużyny wysłał Piotr Zieliński. Polak motywował zespół przed wtorkowym meczem rewanżowym z AC Milan. - Bracia, we wtorek liczy się tylko zwycięstwo i awans - nawoływał.