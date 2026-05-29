Wybuch śmiechu przed finałem Ligi Mistrzów. Potężna broń. Chcą powtórki

Tomasz Brożek

Spokojni i pewni siebie - tacy przed jutrzejszym finałem Ligi Mistrzów zdają się być obrońcy tytułu, a przynajmniej ich skromna delegacja, która w piątek na Puskas Arenie spotkała się z przedstawicielami mediów. Trzyosobowy skład Paryżan na konferencji prasowej utworzyli zdobywca Złotej Piłki Ousmane Dembele, kapitan zespołu Marquinhos oraz trener Luis Enrique, który w pewnym momencie rozbawił całą salę. Zrobił to, deklarując chęć powtórki triumfu sprzed roku.

Cała sytuacja miała miejsce po tym, jak z sali padło pytanie dotyczące Arsenalu, który chce jutro w Budapeszcie pierwszy raz w historii sięgnąć po Ligę Mistrzów, strącając z europejskiego tronu właśnie ekipę z PSG. Zgodnie z tezą postawioną przez jednego z dziennikarzy, jest to potężna broń stojąca po stronie "Kanonierów". Lecz hiszpański szkoleniowiec zdołał ją błyskawicznie rozbroić.

- To potężna broń. Ale wiecie jak potężną bronią jest próbą triumfu drugi raz z rzędu? To coś więcej - powiedział, czym wywołał śmiech wśród większości słuchających go dziennikarzy.

W swoich wypowiedziach Luis Enrique wrócił także do ubiegłorocznego finału, w którym jego podopieczni bezlitośnie rozbili Inter 5:0. Jego zdaniem teraz o podobnym rezultacie nie może być mowy.

Finały zawsze są trudne. Ten przed rokiem był wyjątkiem. Dominowaliśmy w meczu z Interem. A jutro moim zdaniem nie ma faworyta, jestem z wami szczery. To będzie zacięte starcie. Diabeł tkwi w szczegółach
stwierdził

Zaznaczył jednak jednocześnie, że zwycięstwo w poprzednim sezonem, a teraz występ w kolejnym finale to nie "wypadek przy pracy", a realizacja zadań, które postawiły przed sobą najważniejsze osoby w klubie.

- To był cel mój, dyrektora sportowego i całego klubu. To było w planie. W tym momencie spoglądamy jednak w przyszłość. A tą przyszłością jest wygranie jutro kolejnego trofeum - skwitował sprawę Luis Enrique.

Z całej jego postawy bił spokój połączony z pewnością siebie, ale i drzemiącą w nim motywacją i błyskiem w oku. Błyskiem, którym będzie chciał zapewne rozpalić jutro całą szatnię. Ta jednak i bez płomiennej przemowy Hiszpana zdaje się być wystarczająco zmobilizowana do walki, o czym zapewniał jej kapitan Marquinhos.

- Ważne jest, by mieć motywację. Przed rokiem pokazaliśmy to na murawie. W tym roku także mamy zamiar dać z siebie wszystko. Gdy już raz poczujesz smak zwycięstwa, chcesz to powtórzyć. Jesteśmy wojownikami. Wciąż jesteśmy głodni, chcemy wygrać - gwarantuje Brazylijczyk.

A Ousmane Dembele jednocześnie utrzymuje, że kluczem do zwycięstwa ma być sam Luis Enrique, który niezwykle mocno wpływa na całą drużynę, ale i poszczególne jednostki. Także jego samego.

Jest jednym z najlepszych trenerów, jakich miałem w karierze. Pomógł mi się bardzo rozwinąć z piłką, ale i bez niej. Daje mi porady taktyczne, a ja staram się je zaimplementować. I to działa
powiedział zdobywca Złotej Piłki

Z Puskas Areny w Budapeszcie - Tomasz Brożek

Trener Luis Enrique przybył do USA, by sięgnąć z PSG po klubowe mistrzostwo świata
