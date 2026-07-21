Wyborny początek Lecha w walce o Ligę Mistrzów. Mistrz Danii na kolanach

Lech Poznań z przytupem wszedł w sezon 2026/2027. Zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena wygrał bowiem mecz o Superpuchar Polski, pokonując na własnym stadionie ekipę Górnika Zabrze. Tamto spotkanie było idealnym wstępem do kolejnych, bardzo ważnych etapów lata.

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Pierwszy z nich przyszedł ledwie kilka dni po rywalizacji o Superpuchar Polski. Tym było spotkanie drugiej rundy eliminacji do rozgrywek Ligi Mistrzów 2026/2027. Lech nie mógł mówić o szczęściu w losowaniu rywala. Na ścieżce mistrzowskiej byli rywale zdecydowanie mniej wymagający od AGF Aarhus.

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Los chciał jednak, że to z Duńczykami przyszło się mierzyć ekipie "Kolejorza". Pierwszy mecz odbywał się zaś na wyjeździe. Na obiekcie zespołu z Danii położona jest murawa hybrydowa, co mogło w pewnym sensie działać na korzyść gospodarzy. Lech nie jest bowiem przyzwyczajony do takiej nawierzchni.

Lech jest jednak w na tyle dobrej formie, że murawa nie miała dla piłkarzy z Poznania żadnego znaczenia. Jeszcze przed 30 minutą goście wyszli na prowadzenie. Stało się to za sprawą fenomenalnego kopnięcia Mikaela Ishaka. Szwed bez zastanowienia huknął pod poprzeczkę duńskiej bramki z dystansu kilkunastu metrów.

To nie był koniec dobrych wieści dla Lecha po pierwszej połowie. W 37. minucie wychodzący z bramki Hansen zatrzymał piłkę zagraną przez Luisa Palmę ręką. Sędzia po obejrzeniu sytuacji na monitorze VAR nie miał wątpliwości. Golkiper Duńczyków obejrzał czerwoną kartkę.

Pięć minut później Lech zmaterializował swoją przewagę liczebną. Walemark podwyższył na 2:0 i do przerwy "Kolejorz" prowadził z dwoma bramkami zaliczki oraz przewagą jednego piłkarza. Sytuacja przed drugą połową była dla zespołu z Poznania wręcz wymarzona.

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Ta niestety rozpoczęła się w sposób fatalny. Lech wszedł w drugie czterdzieści pięć minut nerwowo, co wykorzystali gospodarze. Błędy w obronie "Kolejorza" na gola zamienił Arnstad. Jeszcze przez kilka minut gospodarze korzystali z "momentum" spowodowanego golem, ale na więcej trafień się to nie przełożyło.

Z kolei Lech odpowiedział dwukrotnie. Najpierw cudownym trafieniem z dystansu popisał się Yegbe, a cztery minuty później błąd defensorów gospodarzy wykorzystał Walemark, który ze spokojem pokonała bramkarza w sytuacji sam na sam. Od tego momentu Lech znów wrócił do bardzo dobrej sytuacji wynikowej. Ta już się nie zmieniła. "Kolejorz" rozpoczął walkę o Ligę Mistrzów od wygranej 4:1.

Statystyki meczu Aarhus GF 1 - 4 Lech Poznań Posiadanie piłki 45% 55% Strzały 10 16 Strzały celne 4 7 Strzały niecelne 2 4 Strzały zablokowane 4 5 Ataki 91 93

Patrik Walemark Lukasz Gdak East News





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