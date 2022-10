FC Barcelona po dwóch kolejkach zmagań ma na koncie trzy punkty. Na inaugurację pokonała Viktorię Pilzno 5:1, ale potem, w drugim meczu uległa Bayernowi Monachium, przegrywając 0:2.

Oto skład FC Barcelona na mecz z Interem

Wtorkowy mecz z Interem do dla "Dumy Katalonii" szansa na to, by znacząco przybliżyć się do wyjścia z grupy. Pokonanie włoskiej drużyny będzie ku temu wielkim krokiem. Jednocześnie, ekipa z Mediolanu gra "o posadę" swojego trenera, Simone Inzaghiego.

Znamy już skład Barcelony na to spotkanie. Tak, jak sygnalizowały media, "pewniakiem" do miejsca w wyjściowym składzie był notujący kapitalny sezon Robert Lewandowski.

Skład FC Barcelona na mecz z Interem Mediolan: Ter Stegen, Sergio, Dembele, Pedri, Lewandowski, Christensen, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Raphinha, Eric, Gavi

Początek spotkania Inter - Barcelona o 21:00. Relacja "na żywo" w Interii.