Wszystko jasne! Oto komplet półfinalistów Ligi Mistrzów

We wtorek do najlepszej czwórki awansowały Villarreal CF i Real Madryt. "Żółta Łódź Podwodna" wyeliminowała Bayern Monachium (1-0 i 1-1), zaś "Królewscy" uporali się z Chelsea FC (3-1 i 2-3).

Liga Mistrzów. Znamy pary półfinałowe

Dzień później o półfinały walczyły cztery kolejne ekipy. Manchester City, po triumfie w pierwszym spotkaniu z Atletico Madryt (1-0), ruszał na "gorący teren" do Hiszpanii. Dużo spokojniej do rewanżu podchodzić mógł Liverpool FC, który po zwycięstwie nad Benficą Lizbona 3-1 na wyjeździe, przed własną publiką bronił tej dość okazałej zaliczki.

Liverpool FC w meczu pełnym goli zremisował z Benficą 3-3 (1-1) i przypieczętował awans. Zupełnie inaczej wyglądało spotkanie w stolicy Hiszpanii. Atletico robiło co mogło, by odrobić straty z pierwszego spotkania. Ostatecznie skończyło się bez bramek, co oznaczało promocję do półfinału Manchesteru City.

Półfinałowe spotkania Ligi Mistrzów rozegrane zostaną 26-27 kwietnia oraz 3-4 maja. Transmisje spotkań na antenach Polsatu.

Liga Mistrzów 2021/22: Pary 1/2 finału

Liverpool FC - Villarreal CF

Manchester City - Real Madryt