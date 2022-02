Wszystkie mecze fazy pucharowej Ligi Mistrzów UEFA w Polsat Box Go. PSG - Real w jakości 4K

Rozgrywki Ligi Mistrzów UEFA można oglądać na kanałach Polsat Sport Premium 1 i 2 oraz w 4 serwisach PPV Polsat Sport Premium znajdujących się w ofertach telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej Polsat Box. Wszystkie mecze są dostępne w serwisie Polsat Box Go - na wielu urządzeniach, w pakiecie Polsat Box Go Sport, a wybrane spotkania można śledzić w jakości 4K.

Dzisiaj rozpoczyna się faza pucharowa Ligi Mistrzów. Do udziału w decydującej fazie turnieju zakwalifikowało się 16 najlepszych drużyn, m.in.: Bayern Monachium, Real Madryt, Liverpool FC czy Paris Saint-Germain. Wynik grudniowego losowania par w 1/8 finału zdecydował, że jako pierwsi na boisku zmierzą się m.in. Paris Saint-Germain z Realem Madryt. Dzisiejsze emocjonujące starcie gigantów rozpocznie się o godzinie 20.50 na czterogwiazdkowym stadionie w Paryżu - Parc des Princes. W Polsat Box Go będzie można je oglądać w jakości 4K. W tym samym czasie Sporting Lizbona zagra w stolicy Portugalii z Manchesterem City.

O godzinie 19.00 na antenie Polsat Sport Premium 1 rozpocznie się studio Ligi Mistrzów UEFA prowadzone przez Jerzego Mielewskiego, z udziałem m.in. Zbigniewa Bońka. Mecze komentować będą: Bożydar Iwanow i Andrzej Niedzielan (Paris Saint-Germain - Real Madryt) oraz Szymon Rojek i Dariusz Dziekanowski (Sporting Lizbona - Manchester City).

Zdjęcie Transmisje wszystkich meczów Ligi Mistrzów UEFA w Polsat Sport Premium 1 i 2 oraz na Polsat Box Go / Polsat / materiały promocyjne

W najbliższych dniach na murawie spotkają się także:

FC Salzburg - Bayern Monachium oraz Inter Mediolan - Liverpool FC (16.02),

Chelsea Londyn - LOSC Lille oraz Villarreal FC - Juventus Turyn (22.02),

SL Benfica Lizbona - Ajax Amsterdam oraz Atlético Madryt - Manchester United (23.02).

Do gry o puchar Ligi Mistrzów UEFA nie zakwalifikowała się żadna z polskich drużyn, kibice mogą jednak podziwiać w rozgrywkach występy trzech Polaków: Roberta Lewandowskiego grającego w Bayern Monachium, Kamila Piątkowskiego w FC Salzburg oraz Wojciecha Szczęsnego występującego w barwach Juventusu Turyn. Już jutro, 16 lutego Bayern Monachium zagra na wyjeździe z FC Salzburg.

Finał 30 sezonu Ligi Mistrzów UEFA obędzie się 28 maja br. na Stadionie Krestowskim w Sankt Petersburgu.

Polsat Box Go Sport - sportowe emocje w najlepszym wydaniu

Dzisiejsze mecze oraz wszystkie kolejne spotkania fazy pucharowej Ligi Mistrzów UEFA 2021/2022 użytkownicy Polsat Box Go będą mogli oglądać na żywo w ramach pakietu Polsat Box Go Sport, w dowolnym miejscu i na wielu urządzeniach: komputerach, urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV i Amazon Fire TV oraz dekoderów. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu na telewizor.

Pakiet Polsat Box Go Sport zapewnia dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych. Oprócz kanałów Polsat Sport Premium z Ligą Mistrzów UEFA i barażami do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 są to kanały: z rodziny Polsat Sport (PlusLiga, Energa Basket Liga, gale UFC i in.), Eleven Sports (włoska Serie A TIM, hiszpańska LaLiga Santander, francuska Ligue 1 Uber Eats, Formula 1), CANAL+ SPORT3 i 4 z PKO BP Ekstraklasą, Eurosport 1 i 2 (tenisowy Wielki Szlem, wyścigi kolarskie, sporty zimowe) i wiele innych. W pakiecie znajdziemy także wszystkie mecze Fortuna 1 Ligi na żywo. Polsat Box Go Sport jest obecnie dostępny w promocyjnej cenie 40 zł/30 dni.

