Wstydliwy rekord Lecha. Nigdy polski klub nie pożegnał się z LM tak szybko

Po pierwszym, rozegranym w Poznaniu meczu Lech mógł jechać na rewanż z dużymi nadziejami. Te stały się jeszcze większe, gdy już w pierwszych sekundach spotkania w Baku prowadzenie dał mu gol Kristoffera Velde. Niestety, jeszcze przed przerwą Karabach odwrócił losy spotkania, a na to, co działo się w drugich 45 minutach najlepiej spuścić zasłonę milczenia.

Niechlubny wyczyn Lecha Poznań

"Kolejorz" pożegnał się z eliminacjami Ligi Mistrzów już 12 lipca - dnia, w którym czołowe, europejskie kluby (jak chociażby Bayern Monachium) rozpoczynają przygotowania do sezonu. Jak się okazuje nigdy, od momentu przemianowania Pucharu Mistrzów na LM polski zespół nie pożegnał się z marzeniami o grze w fazie grupowej tak szybko. Co więcej, do tej pory tylko dwa razy nasze kluby zakończyły zmagania już w lipcu.

Miało to miejsce w sezonie 2019/20 (Piast Gliwice) oraz 2009/10 (Wisła Kraków). Analiza trzech dekad eliminacyjnych zmagań jasno pokazuje również, że nasze zespoły stopniowo żegnają się ze zmaganiami coraz wcześniej. Początkowo, gdy format rozgrywek jeszcze szlifowano, był to listopad. Później, długo - końcówka sierpnia. Z czasem zaczęliśmy się cofać do pierwszych dni miesiąca.

Oczywiście - wina nie leży w całości po stronie Lecha, który padł ofiarą naszego niskiego współczynnika ligowego i trafił na naprawdę mocnego rywala. Jak jednak widać - polska piłka na to przez lata sumiennie zapracowała.

Daty ostatnich spotkań polskich klubów w eliminacjach Ligi Mistrzów (kolejno sezon - data ostatniego meczu):

2021/22 - 10 sierpnia

2020/21 - 26 sierpnia

2019/20 - 17 lipca

2018/19 - 1 sierpnia

2017/18 - 2 sierpnia

2016/17 - Legia zagrała w fazie grupowej LM

2015/16 - 5 sierpnia

2014/15 - 6 sierpnia (walkower Legii w dwumeczu z Celtikiem)

2013/14 - 27 sierpnia

2012/13 - 8 sierpnia

2011/12 - 23 sierpnia

2010/11 - 4 sierpnia

2009/10 - 22 lipca

2008/09 - 26 sierpnia

2007/08 - 8 sierpnia

2006/07 - 23 sierpnia

2005/06 - 23 sierpnia

2004/05 - 25 sierpnia

2003/04 - 26 sierpnia

2002/01 - 28 sierpnia

2001/02 - 22 sierpnia

2000/01 - 21 sierpnia

1999/00 - 25 sierpnia

1998/99 - 26 sierpnia

1997/98 - 27 sierpnia

1996/97 - Widzew Łódź grał w fazie grupowej

1995/96 - Legia Warszawa awansowała do 1/4 finału rozgrywek

1994/95 - 24 sierpnia

1993/94 - 3 listopada

1992/93 - 4 listopada