Wstydliwy rekord Barcelony. Po 4 minutach już mówili o tym wszyscy. Stało się

Przed pierwszym gwizdkiem meczu FC Barcelona - FC Kopenhaga hiszpańskie media rozpisywały się o spodziewanym rekordzie Roberta Lewandowskiego. Tymczasem już po niespełna czterech minutach... antyrekord ustanowiła "Duma Katalonii". Po raz pierwszy w historii klubu ma na koncie serię 11 spotkań w Lidze Mistrzów ze straconym golem. Tym razem na Camp Nou giganta "trafił" 17-latek.

Piłkarz ubrany w granatowo-czerwony strój sportowy z żółtymi elementami zakrywa twarz przedramieniem. W tle widoczny jest częściowo inny zawodnik.
Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP

Ostatni mecz Barcelony w Champions League bez straty gola? Kwiecień 2025 roku. Katalończycy pokonali wówczas 4:0 Borussię Dortmund w pierwszym meczu fazy ćwierćfinałowej.

Później w aż 11 kolejnych potyczkach "Blaugrana" zawsze traciła przynajmniej jedną bramkę. W historii klubu taka sytuacja nie miała miejsca nigdy wcześniej. Ofensywny futbol preferowany przez trenera Hansiego Flicka ma swoją cenę.

Barcelona z niechlubnym wynikiem w Lidze Mistrzów. Wstydliwa seria trwa od 11 występów

W środowy wieczór Barcelona przystąpiła do ostatniego meczu fazy ligowej LM. Na Camp Nou przyszło jej się zmierzyć z FC Kopenhaga. Goście skierowali piłkę do siatki już w 4. minucie.

Na listę strzelców wpisał się 17-letni Viktor Dadason. Wynik 0:1 do przerwy nie uległ zmianie. Relację live z tego spotkania możesz śledzić TUTAJ.

    Na swój rekord w tej potyczce poluje Robert Lewandowski. Polak znalazł się w wyjściowej jedenastce mistrzów Hiszpanii. Jeśli zdobędzie bramkę, wyrówna osiągnięcie Lionela Messiego, który do tej pory w Lidze Mistrzów strzelał gole aż 40 zespołom.

    Lista ostatnich 11 meczów Barcelony (w chronologii odwróconej):

    Barcelona - Kopenhaga - 0:1 (gol stracony w 4. minucie, mecz trwa)

    Slavia - Barcelona - 2:4

    Barcelona - Eintracht - 2:1

    Chelsea - Barcelona - 3:0

    Brugia - Barcelona - 3:3

    Barcelona - Olympiakos - 6:1

    Barcelona - PSG - 1:2

    Newcastle United - Barcelona - 1:2

    Inter - Barcelona - 4:3

    Barcelona - Inter - 3:3

    Borussia Dortmund - Barcelona - 3:1

    AKTUALZACJA:

    W 48. minucie Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców.

      Piłkarz ubrany w niebiesko-czerwony strój sportowy z herbem klubu FC Barcelona siedzi na czerwonym fotelu, na tle widoczna część logo klubu.
      Robert LewandowskiIMAGO/Maciej RogowskiEast News
      Piłkarz w stroju FC Barcelona z uniesionym ramieniem wskazuje wyciągniętym palcem kierunek, na dłoni widoczny bandaż. W tle rozmyta publiczność na stadionie.
      Robert LewandowskiAFP
      FC Barcelona – Real Oviedo 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

