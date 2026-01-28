Wstydliwy rekord Barcelony. Po 4 minutach już mówili o tym wszyscy. Stało się
Przed pierwszym gwizdkiem meczu FC Barcelona - FC Kopenhaga hiszpańskie media rozpisywały się o spodziewanym rekordzie Roberta Lewandowskiego. Tymczasem już po niespełna czterech minutach... antyrekord ustanowiła "Duma Katalonii". Po raz pierwszy w historii klubu ma na koncie serię 11 spotkań w Lidze Mistrzów ze straconym golem. Tym razem na Camp Nou giganta "trafił" 17-latek.
Ostatni mecz Barcelony w Champions League bez straty gola? Kwiecień 2025 roku. Katalończycy pokonali wówczas 4:0 Borussię Dortmund w pierwszym meczu fazy ćwierćfinałowej.
Później w aż 11 kolejnych potyczkach "Blaugrana" zawsze traciła przynajmniej jedną bramkę. W historii klubu taka sytuacja nie miała miejsca nigdy wcześniej. Ofensywny futbol preferowany przez trenera Hansiego Flicka ma swoją cenę.
Barcelona z niechlubnym wynikiem w Lidze Mistrzów. Wstydliwa seria trwa od 11 występów
W środowy wieczór Barcelona przystąpiła do ostatniego meczu fazy ligowej LM. Na Camp Nou przyszło jej się zmierzyć z FC Kopenhaga. Goście skierowali piłkę do siatki już w 4. minucie.
Na listę strzelców wpisał się 17-letni Viktor Dadason. Wynik 0:1 do przerwy nie uległ zmianie. Relację live z tego spotkania możesz śledzić TUTAJ.
Na swój rekord w tej potyczce poluje Robert Lewandowski. Polak znalazł się w wyjściowej jedenastce mistrzów Hiszpanii. Jeśli zdobędzie bramkę, wyrówna osiągnięcie Lionela Messiego, który do tej pory w Lidze Mistrzów strzelał gole aż 40 zespołom.
Lista ostatnich 11 meczów Barcelony (w chronologii odwróconej):
Barcelona - Kopenhaga - 0:1 (gol stracony w 4. minucie, mecz trwa)
Slavia - Barcelona - 2:4
Barcelona - Eintracht - 2:1
Chelsea - Barcelona - 3:0
Brugia - Barcelona - 3:3
Barcelona - Olympiakos - 6:1
Barcelona - PSG - 1:2
Newcastle United - Barcelona - 1:2
Inter - Barcelona - 4:3
Barcelona - Inter - 3:3
Borussia Dortmund - Barcelona - 3:1
AKTUALZACJA:
W 48. minucie Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców.