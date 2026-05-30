Wstrząsające obrazki tuż przed finałem LM. Budapeszt stanął w płomieniach

Przed nami jedno z najważniejszych starć sezonu 2025/2026. Już 30 maja o godzinie 18:00 w Budapeszcie rozegrany zostanie finał Ligi Mistrzów. Spotkanie to wyłoni ekipę, która będzie mogła wsadzić do gabloty "Uszate Trofeum", stanowiące obiekt westchnień każdego zawodowego piłkarza.

Zamieszki na ulicach Budapesztu. Nagrania podbijają Internet

Tego typu spotkania na szczycie zawsze generują ogrom emocji. Niestety, część z nich znajduje swoje ujście w bardzo haniebnych okolicznościach. Nie inaczej jest przy okazji zbliżającego się finału Ligi Mistrzów.

W nocy z 29 na 30 maja mieszkańcy Budapesztu byli świadkami prawdziwie dantejskich scen. Licznie nagrania ukazują grupy bardzo agresywnych "kibiców", którzy zamieniają ulice stolicy Węgier w istne piekło. Poza licznymi przejawami fizycznej agresji, w ruch poszły także środki pirotechniczne, dopełniające jedynie wstrząsające obrazki.

Tego typu wydarzenia w kontekście piłkarskich starć to niestety dość częsty widok. Podobne sceny miały miejsce przy okazji zeszłorocznej kampanii Champions League. PSG sięgnęło wówczas po pierwszy w historii klubu tytuł LM. To z kolei spowodowało bardzo huczne świętowanie sukcesu na ulicach francuskich miast. Wydarzenia te przybrały jednak dramatyczny obrót. W wyniku licznych zamieszek życie straciły wówczas dwie osoby.

Chaos w Paryżu po triumfie PSG w Lidze Mistrzów (2025)





