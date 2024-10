Real Madryt początek sezonu 2024/2025 ma bardzo powolny. Nie widać tego ostatecznie w wynikach, bo "Los Blancos" w tabeli La Liga nie wyglądają źle. Po 10 rozegranych kolejkach "Królewscy" zgromadzili bowiem 24 oczka, a liderująca FC Barcelona ma ledwie o trzy punkty więcej, a ze wszystkich stron jest słusznie chwalona. Pozycja lidera hiszpańskiej ligi jest więc tak naprawdę kwestią być może jednego rozegranego spotkania, a to największe nadchodzi wielkimi krokami.

Vinicius bohaterem, Rodrygo z problemami. Występ w El Clasico zagrożony

Po gwizdku rozpoczynającym drugą część rywalizacji coś się jednak odmieniło i "Los Blancos" ruszyli na rywali z charakterystyczną dla siebie wściekłością. Pogoń nie tyle zakończyła się sukcesem, co wręcz zdemolowaniem Borussii. Real wygrał bowiem aż 5:2 wszystkie pięć goli, strzelając w drugiej połowie. Przy golu na 3:2 bardzo duży udział miał Rodrygo , który zaraz potem wyraźnie zaczął jednak kuleć i błyskawicznie opuścił murawę.

Automatycznie pojawiły się oczywiście obawy o to, czy Brazylijczyk będzie dostępny na hitowe El Clasico. Według cenionego dziennikarza "The Athletic" Mario Cortegany gwiazdor "Los Blancos" odczuwa ból w tylnej części uda i czeka na badania medyczne , które potwierdzą, jak poważna jest ta kontuzja.

Na konferencji prasowej po meczu z Borussią swoją "diagnozę" przekazał Carlo Ancelotti. - Tak, to coś mięśniowego, więc myślę, że nie zagra w El Clasico. Zaliczył spektakularny sprint przed trzecim golem. Szkoda, ale jest, jak jest - przekazał Włoch. Zdaniem doniesień medialnych przerwa skrzydłowego mistrzów Hiszpanii ma potrwać minimum trzy tygodnie, co oznaczałoby powrót do gry dopiero po listopadowej przerwie na mecze reprezentacji.