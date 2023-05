Wspaniałe wieści przed Ligą Mistrzów. Faworyci mają się czego obawiać 

Jedną z największych słabości AC Milan w pierwszym meczu był brak najlepszego ofensywnego zawodnika, Rafaela Leao . Portugalczyk doznał urazu 6 maja w 11. minucie ligowego meczu z Lazio . Kontuzja wykluczyła go z gry w pierwszym półfinale L Ligi Mistrzów , co znacznie odbiło się na potencjale ofensywnym "Rossonerich".

Teraz Stefano Pioli podzielił się ze światem bardzo radosną nowiną, która może wlać w serca kibiców AC Milan nadzieję na awans do finału Ligi Mistrzów . - Leao czuje się już lepiej , podobnie jak Rade Krunic i Junior Messias " - zakomunikował szkoleniowiec " Rossonerich ".

Szykuje się wielki powrót. Gwiazdor pomoże odwrócić losy dwumeczu?

Sytuacja " Czerwono-czarnych " przed rewanżowymi derbami Mediolanu nadal jest bardzo trudna. Do odrobienia pozostaje bowiem dwubramkowa strata z pierwszego spotkania. Jednak nie ulega wątpliwości, że z Rafaelem Leao pokonania rywala zza miedzy będzie o wiele łatwiejszym zadaniem niż bez niego.

Portugalczyk w bieżącym sezonie doznał tylko jedną kontuzję - na nieszczęście stało się to w kluczowym momencie sezonu. Wiele wskazuje jednak na to, że Rafael Leao w rewanżu wybiegnie od pierwszej minuty, co będzie stanowiło ogromną wartość dodaną dla całego widowiska.