Wspaniałe słowa o Polaku. "Potwierdził, ze jest najlepszym sędzią świata"

Półfinał Ligi Mistrzów między Realem Madryt i Manchesterem City miał wielu bohaterów. Gracze Manchesteru City to nie jedyni z nich, drugim jest Szymon Marciniak. - Jeżeli ktoś miał w trakcie tych kilku miesięcy po mundialu wątpliwości, czy to najlepszy sędzia świata, to już ich nie ma - piszą media, wymieniając polskiego arbitra jako jednego z najlepszych uczestników meczu.