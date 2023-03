To kompletnie rozbiło drużynę RB Lipsk , która - odwołując się do terminologii bokserskiej - już słaniała się na nogach, lecz wciąż musiała przyjmować kolejne ciosy. Dwa z nich wyprowadził po zmianie stron Erling Haaland, zatrzymując się ostatecznie na pięciu trafieniach. Tym samym wyrównał rekord Leo Messiego oraz Luiza Adriano, którzy także mogli pochwalić się taką skutecznością w jednym meczu Ligi Mistrzów. Norweg pewnie pobiłby uch osiągnięcie, gdyby nie fakt, że w 63. minucie ku zaskoczeniu wszystkich został zdjęty z boiska , a zastąpił go Argentyńczyk - Julian Alvarez. Dwie pozostałe bramki zdobyli Ilkay Guendogan oraz Kevin De Bruyne.

Liga Mistrzów: Manchester City - RB Lipsk. Niemieckie media po klęsce swojej ekipy

Portal Sport1.de informuje natomiast o "fatalnym wieczorze" niemieckiej ekipy. Podkreśla, że pierwsza bramka padła po kontrowersyjnym rzucie karnym, podyktowanym po zagraniu piłki ręką przez Benjamina Henrichsa , cytując przy tym wypowiedź "winowajcy". - To wprowadza brutalne zamieszanie . Rozmawiałem z arbitrem po meczu. Powiedział, że decydują powtórki wideo. On nie zadecydował osobiście, nawet nie widział tego dobrze, ale mu powiedziano - żalił się piłkarz RB Lipsk w rozmowie z Amazon Prime.

- To nie jest zła decyzja, to skandal! Każdy, kto twierdzi, że jest to zamierzone i podlegające karze zagranie ręką, musi zgłosić się do lekarza. W ten sposób UEFA niszczy futbol! - grzmi natomiast ekspert do spraw sędziów "Bilda" - Thorsten Kinhoefer.