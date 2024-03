Środowemu, rewanżowemu spotkaniu Atletico Madryt z Interem Mediolan o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów od samego początku towarzyszyły wielkie emocje. Niepokonany wcześniej w tym roku włoski zespół bronił skromnej zaliczki z pierwszego meczu, która jak się okazało nie była wystarczająca, by zapewnić sobie dalszą grę w europejskich pucharach. Choć w regulaminowym czasie gry piłka trzykrotnie lądowała w siatce, do wyłonienia ostatniego tegorocznego ćwierćfinalisty potrzeba było dogrywki i rzutów karnych. W tych lepiej poradzili sobie gospodarze i to oni czekają teraz na piątkowe losowanie, w którym poznają kolejnego rywala na drodze do upragnionego trofeum.

