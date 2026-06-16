Wtorkowymi losowaniami pierwszych rund Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji rozpocznie się kolejny sezon europejskich pucharów. Ta kampania będzie wyjątkowa dla polskiego futbolu - po raz pierwszy w historii nasz kraj reprezentować będzie aż pięć klubów. Lech Poznań i Górnik Zabrze zawalczą o Ligę Mistrzów, Jagiellonia Białystok zagra w eliminacjach Ligi Europy, a GKS Katowice i Raków Częstochowa wystąpią w Lidze Konferencji.

Cztery z pięciu polskich klubów swoich pierwszych rywali pozna 17 czerwca podczas losowań drugich rund eliminacyjnych. Poniżej przedstawimy kilka najważniejszych zasad, które będą warunkowały na sytuację naszych reprezentantów w europejskich pucharach.

Wszystkie interesujące nas losowania w eliminacjach odbywać się będą jeszcze przed rozegraniem poprzedniej rundy. I tak dla przykładu, pary II rundy poznamy przez rozegraniem I rundy, III runda zostanie rozlosowana przed rozpoczęciem II rundy itd.

Mechanizm jest prosty. Rozstawienie pary jest zależne od współczynnika wyżej notowanej drużyny. To sprawia, że np. polski klub bez rozstawienia po pokonaniu teoretycznego faworyta trafi w kolejnej fazie na zespół "na papierze" słabszy.

Analogicznie, drużyna "spadająca" z wyższych rozgrywek (z eliminacji Ligi Mistrzów do Ligi Europy lub z Ligi Europy do Ligi Konferencji) będzie rozstawiana na podstawie współczynnika niżej notowanego zespołu z ich pary.

Ostatnie lata były bardzo udane dla polskich drużyn, przez co te stoją w zdecydowanie bardziej uprzywilejowanym położeniu. To sprawia, że Lech, Górnik oraz Jagiellonia potrzebują zaledwie jednego wygranego dwumeczu, by być pewnym gry co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji. Jeżeli Górnik wygra w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów to w najgorszym wypadku zagra w fazie ligowej Ligi Europy. GKS i Raków do fazy ligowej potrzebują z kolei trzech triumfów.

Kluczową rzeczą w naszych rozważaniach jest podział drużyn na mniejszej grupy, który UEFA dokonuje w dniu losowania z powodów logistycznych. Z tego powodu finalna grupa potencjalnych rywali polskich drużyn będzie znacznie węższa od tej, którą przedstawimy poniżej.

Zapraszamy na analizę potencjalnych rywali polskich klubów w najbliższej fazie eliminacji europejskich pucharów.

Lech Poznań - II runda eliminacji Ligi Mistrzów

Lech Poznań jest w zdecydowanie najlepszym położeniu. Udany poprzedni sezon, a także korzystne rozstrzygnięcia w poszczególnych europejskich ligach sprawiły, że mistrz Polski legitymujący się współczynnikiem 27,250 będzie rozstawiony we wszystkich rundach eliminacji Ligi Mistrzów.

W przypadku porażki w eLM "Kolejorz" spadnie do Ligi Europy, a w razie kolejnej porażki do Ligi Konferencji. W praktyce oznacza to, że Lech musi wygrać zaledwie jeden dwumecz, by znaleźć się w fazie ligowej Ligi Konferencji, o czym wspomnieliśmy już wyżej. Dokładnie taki scenariusz miał miejsce w poprzednim sezonie, gdy Poznaniacy pokonali Vikingur, a później odpadali kolejno z Crveną zvezdą oraz Genkiem.

Przywilej bycia rozstawionym w drugiej rundzie eliminacji nie sprawia jednak, że Lecha na pewno będzie czekał spacerek na starcie eliminacji. Przeglądając potencjalnych rywali "Kolejorza" w oczu rzuca się przede wszystkim Kajrat Ałmaty. Mistrz Kazachstanu w poprzednim sezonie zrobił prawdziwą furorę, awansując aż do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Swego rodzaju pułapką mogą być takie zespoły jak AGF Aarhus, FC Thun oraz Mjallby AIF. Nieoczekiwani mistrzowie swoich krajów z pewnością będą prezentowali zdecydowanie wyższy poziom niż wynikałoby to z posiadanego współczynnika. Ten jest spowodowany nikłym dorobkiem uzbieranym w ostatnich latach w Europie.

Lista rywali "Kolejorza" zostanie zaktualizowana po wtorkowym losowaniu I rundy.

Potencjalni rywale Lecha Poznań w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów (ścieżka mistrzowska)

Vikingur Reykjavik (Islandia) - współczynnik 11.750

Kajrat Ałmaty (Kazachstan) - 11.000

Universitatea Craiova (Rumunia) - 10.500

Riga FC (Łotwa) - 10.500

KI Klaksvik (Wyspy Owcze) - 10.500

Flora Tallin (Estonia) - 10.000

Larne FC (Irlandia Północna) - 9.000

Petrocub Hincesti (Mołdawia) - 9.000

The New Saints (Walia) - 9.000

AGF Aarhus (Dania) - 8.421

FC Thun (Szwajcaria) - 6.940

Mjallby AIF (Szwecja) - 5.925

Górnik Zabrze - II runda eliminacji Ligi Mistrzów

Górnik Zabrze wraca do europejskich pucharów po wielu latach przerwy. W związku z tym wicemistrz Polski może liczyć na niski współczynnik wynoszący 9,350. Taka sytuacja sprawia, że drużyna Michala Gasparika nie będzie rozstawiona zarówno w drugiej ludzie eliminacji LM, jak i również w przypadku spadków do LE i LK.

Górnikowi podobnie jak Lechowi jedna wygrana da już prawo gry w fazie ligowej Ligi Konferencji. Zabrzanie w eliminacjach staną jednak przed szalenie trudnym przeciwnikiem. W drugiej rundzie na wicemistrza Polski czeka już tureckie Fenerbahce lub austriacki Sturm Graz.

Jeżeli Górnik wyeliminuje Turków, to w trzeciej rundzie czekają na nich teoretycznie łatwiejsi przeciwnicy. W tym gronie oprócz wspomnianego już Sturmu są także holenderski NEC, czeska Sparta Praga czy belgijski Union Saint-Gilloise. Z drugiej strony, wyeliminowanie Sturmu będzie oznaczało grę z kimś z grona: Olympique Lyon, Bodo/Glimt, Olympiacos, Fenerbahce.

Porażka w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów oznaczać będzie przesunięcie Górnika do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Zabrzanie na tym etapie również nie będą rozstawieni. Więcej w temacie potencjalnych rywali poniżej.

Potencjalni rywale Górnika Zabrze w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów (ścieżka ligowa)

Fenerbahce (Turcja) - 57.750

Sturm Graz (Austria) - 28.000

Jagiellonia Białystok - III runda eliminacji Ligi Europy

Jagiellonia Białystok przystąpi do gry w Europie jako ostatni polski przedstawiciel. Drużyna prowadzona przez Adriana Siemieńca zacznie od trzeciej rundy Ligi Europy, a swojego rywala pozna dopiero 20 lipca.

Jagiellonia udanymi występami w ostatnich dwóch sezonach wypracowała sobie przyzwoity współczynnik wynoszący 22,000. Jest to jednak zdecydowanie za mało, by liczyć na rozstawienie w jakiejkolwiek z rund eliminacji Ligi Europy. To powoduje, że na starcie sezonu Białostoczanie mogą trafić na bardzo wymagającego przeciwnika.

Na ten moment wiadomo już, że "Jaga" w trzeciej rundzie trafić może na Rangers FC lub RB Salzburg, które dołączą do gry na tym samym etapie rozgrywek. Zakładając, że do trzeciej rundy awansują zespoły z najwyższymi współczynnikami, do listy potencjalnych rywali dołączają także Benfica, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Midtjylland i PAOK Saloniki. Co istotne, taki sam zestaw będzie czekał na Górnika Zabrze, jeżeli ten odpadnie z Ligi Mistrzów.

Losowanie Jagiellonii odbędzie się jednak za ponad miesiąc, dlatego lista ich potencjalnych rywali cały czas pozostaje największą niewiadomą ze wszystkich możliwych. "Jaga" na pewno nie będzie rozstawiona, lecz niespodzianki mogą spowodować przetasowania na liście potencjalnych przeciwników.

Potencjalni rywale Jagiellonii Białystok w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy (w nawiasie runda od której wejdą do rywalizacji)

Benfica (Portugalia) - 90.000 (Q2)

Rangers (Szkocja) - 59.250 (Q3)

Ferencvaros (Węgry) - 51.250 (Q1)

Viktoria Plzen (Czechy) - 50.500 (Q2)

FC Midtjylland (Dania) - 48.250 (Q2)

PAOK Saloniki (Grecja) - 48.250 (Q2)

RB Salzburg (Austria) - 45.000 (Q3)

GKS Katowice i Raków Częstochowa - II runda eliminacji Ligi Konferencji

W eliminacjach Ligi Konferencji w tym roku mamy starego wyjadacza oraz nowicjusza. Rolę pierwszego odgrywa rzecz jasna Raków Częstochowa. "Medaliki" mając współczynnik 22.250 są pewni rozstawienia we wszystkich rundach Ligi Konferencji. To sprawia, że w potencjalnej IV rundzie Raków omija takie europejski marki jak m.in. Atalanta, Ajax, AS Monaco, SC Freiburg czy Brighton.

GKS Katowice jako pucharowy nowicjusz przejął gwarantowany dla polskiej federacji współczynnik 9.350. To daje im rozstawienie tylko w drugiej rundzie eliminacji. Na kolejnych fazach rozgrywek drużyna Rafała Góraka na pewno będzie trafiała na rywali wyżej notowanych.

Na etapie drugiej rundy eliminacji początkowa lista potencjalnych rywali Polaków nie robi oszałamiającego wrażenia. Co prawda znajduje się na niej kilka klubów rozpoznawalnych w naszym kraju, takich jak m.in. Motherwell, Zilina, BATE Borysów czy Hapoel Tel Awiw, jednak wciąż to są rywale, których polskie kluby mają obowiązek ograć.

Poniższa lista rywali "Gieksy" i Rakowa jest bardzo długa, lecz w dniu losowania zostanie znacznie uszczuplona. UEFA bowiem tradycyjnie podzieli zespoły na mniejsze grupy, co czyni się m.in. z powodów logistycznych.

Lista przeciwników GKS-u oraz Rakowa zostanie zaktualizowana po wtorkowym losowaniu I rundy.

Potencjalni rywale GKS-u Katowice i Rakowa Częstochowa w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji

Vllaznia Shkoder (Albania) - 6.500

FK Panevezys (Litwa) - 6.500

Neftci Baku (Azebejdżan) - 6.500

Motherwell FC (Szkocja) - 6.410

Vikingur (Wyspy Owcze) - 6.000

SP La Fiorita (San Marino) - 6.000

DAC Dunajska Streda (Słowacja) - 6.000

GAIS Goeteborg (Szwecja) - 5.925

IFK Goeteborg (Szwecja) - 5.925

NK Varazdin (Chorwacja) - 5.631

Zira FK (Azerbejdżan) - 5.500

FK Decic Tuzi (Czarnogóra) - 5.500

Dila Gori (Gruzja) - 5.500

MSK Zilina (Słowacja) - 5.500

Vojvodina Nowy Sad (Serbia) - 5.500

BATE Borysów (Białoruś) - 5.500

Bejtar Jerozolima (Izrael) - 5.500

Hapoel Tel Awiw (Izrael) - 5.500

Paksi FC (Węgry) - 5.437

Debrecen (Węgry) - 5.437

Polissia Żytomierz (Ukraina) - 5.182

ŁNZ Czerkasy (Ukraina) - 5.182

Żeleznicar Pancevo (Serbia) - 5.150

Universitatea Cluj (Rumunia) - 5.050

FK Sarajevo (Bośnia i Hercegowina) - 5.000

Club d'Escaldes (Andora) - 5.000

St Joseph's FC (Gibraltar) - 5.000

Santa Coloma (Andora) - 5.000

Dinamo Tbilisi (Gruzja) - 5.000

Alaszkert Erewan (Armenia) - 5.000

FC Koper (Słowenia) - 4.893

NK Bravo (Słowenia) - 4.893

NK Aluminij (Słowenia) - 4.893

Zimbru Kiszyniów (Mołdawia) - 4.500

Valur Reykjavik (Islandia) - 4.500

Auda Kekava (Łotwa) - 4.500

CSKA 1948 Sofia (Bułgaria) - 4.212

Shelbourne FC (Irlandia) - 4.000

Derry City (Irlandia) - 4.000

Vestri (Islandia) - 3.304

Dukagjini Kline (Kosowo) - 2.797

Valletta FC (Malta) - 1.800

Coleraine FC (Irlandia Północna) - 1.450

Najważniejsze terminy dla polskich drużyn grających w europejskich pucharach

17 czerwca - losowanie II rundy eliminacji Ligi Mistrzów (Lech, Górnik) oraz Ligi Konferencji (Katowice, Raków)

20 lipca - losowanie III rundy eliminacji Ligi Mistrzów (Lech, Górnik), Ligi Europy (Jagiellonia) oraz Ligi Konferencji (Katowice, Raków)

21-22 i 28-29 lipca - mecze Lecha i Górnika w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów

23 i 30 lipca - mecze Katowic i Rakowa w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji

3 sierpnia - losowanie IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów (ew. Lech, Górnik), Ligi Europy (Jagiellonia, ew. Lech i Górnik) oraz Ligi Konferencji (ew. Katowice, Raków, Jagiellonia, Górnik, Lech)

4-5 i 11 sierpnia - mecze III rundy eliminacji Ligi Mistrzów

6 i 13 sierpnia - mecze III rundy eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji

18-19 i 25-26 sierpnia - mecze IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów

20 i 27 sierpnia - mecze IV rundy eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji

27 sierpnia - losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów

28 sierpnia - losowania fazy ligowej Ligi Europy i Ligi Konferencji

Źródło: 90minut.pl, UEFA, kassiesa.net

Mecz Lecha z Rakowem Lukasz Gdak East News

Bartosz Frankowski podczas meczu Górnik - Jagiellonia Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Mistrzowie Polski zostają na szczycie tabeli Monika Wantoła INTERIA.PL





Tomasz Hajto ocenia polską piłkę. "Spokojem przegraliśmy najważniejszy mecz". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport