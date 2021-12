Przypomnijmy, o co chodziło w całym zamieszaniu. Podczas trwania procedury doszło bowiem do sporego błędu. Początkowo bowiem Villarreal został skojarzony z Manchesterem United, choć nie miało prawa do tego dojść. Obie ekipy grały bowiem razem w grupie. Andriej Arszawin, gość specjalny ceremonii, wyciągnął więc kolejną kulkę, w której znajdowała się kartka z nazwą innego klubu z tego samego miasta - Manchesteru City. Przez stworzone w ten sposób zamieszanie Manchester United nie znalazł się w koszyku przy losowaniu kolejnej pary, w której znalazł się Bayern Monachium oraz Atletico Madryt.



Od razu pojawiły się głosy, że losowanie może zostać powtórzone. I taką też decyzję podjęła UEFA, która postanowiła przeprowadzić losowanie raz jeszcze.

Zasady losowania

Przed losowaniem 16 ekip biorących udział w fazie pucharowej Ligi Mistrzów podzielono na dwa koszyki. W pierwszym znaleźli się zwycięzcy grup, w drugim - drużyny z drugich miejsc.

Podczas losowania obowiązywały dwie reguły. Do jednej pary nie mogły trafić kluby z jednego państwa oraz zespoły, które rywalizowały ze sobą w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie spotka się z Salzburgiem. Przypomnijmy, że w pierwszym losowaniu mistrzowie Niemiec trafili na Atletico Madryt. Ekipa prowadzona przez Diego Simeone zmierzy się z Manchesterem United. W hicie tej fazy Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain zmierzy się z Realem.



Wyniki losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów:

RB Salzburg - Bayern Monachium



Sporting CP - Manchester City



Benfica Lizbona - Ajax Amsterdam



Chelsea FC - Lille



Atletico Madryt - Manchester United



Villarreal - Juventus FC



Inter Mediolan - Liverpool FC



PSG - Real Madryt





W grze o triumf w Lidze Mistrzów pozostało trzech polskich piłkarzy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Wojciech Szczęsny (Juventus) oraz Kamil Piątkowski (RB Salzburg).

Pierwsze mecze zostaną rozegrane 15 i 16 lutego oraz 22 i 23 lutego 2022, a rewanże 8 i 9 marca oraz 15 i 16 marca 2022.