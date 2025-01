Michał Skóraś niestety nie zaliczy meczu z Manchesterem City do udanych. Reprezentant Polski zameldował się na murawie w drugiej połowie i bardzo szybko popełnił opłakany w skutkach błąd. Nie upilnował przy akcji bramkowej jednego z rywali, a "Obywatele" wygrali 3:1. Club Brugge awansował co prawda do fazy pucharowej, ale na Skórasia w mediach wylano kubeł zimnej wody. Niektóre dzienniki przekreśliły już jego przyszłość.