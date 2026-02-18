Włoski gigant obalony w Lidze Mistrzów. Zieliński nie pomógł. Padły 4 ciosy

Łukasz Żurek

Inter Mediolan przegrał 1:3 z Bodo/Glimt na jego terenie w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Mistrzów. Bohaterem spotkania okazał się Kasper Hoegh, autor bramki i dwóch asyst. Piotr Zieliński pojawił się na murawie dopiero w 76. minucie, gdy sytuacja "Nerrazzurich" była już więcej niż trudna. W rewanżu ekipa z Norwegii skazywana będzie na pożarcie, ale losy awansu pozostają otwarte.

Piłkarz w granatowym stroju skacze nad dwoma zawodnikami w żółtych koszulkach podczas zaciętej walki o piłkę na boisku w trakcie meczu, w tle rozmazana publiczność na trybunach.
Inter Mediolan podzielił los Manchesteru City i... przepadł na norweskiej ziemi THOMAS ANDERSENAFP

Na papierze łatwo było wskazać faworyta. Był nim Inter Mediolan, jeden z faworytów do końcowego triumfu w bieżącej edycji Ligi Mistrzów. Tyle że opieranie się na czystej teorii wiązało się w tym przypadku z dużym ryzykiem pomyłki.

Naprzeciw giganta z Italii stawała przecież drużyna, która w ubiegłym miesiącu pokonała Manchester City (3:1 u siebie) i Atletico Madryt (2:1 w gościnie). To nie mogło być dzieło przypadku.

Zieliński na ławce, Inter w tarapatach. Bodo/Glimt rzuca na kolana kolejnego faworyta

Sporego kalibru niespodzianką okazał się brak w wyjściowej jedenastce gości Piotra Zielińskiego. W ostatnich dniach włoskie media trąbiły, że Polak znajduje się w życiowej formie. Trener Cristian Chivu miał jednak inny pomysł na to spotkanie.

W pierwszym kwadransie optyczną przewagę uzyskał Inter. Tyle że nie przyniosło to wymiernego efektu. A niebawem dzieło zniszczenia mieli rozpocząć nieobliczalni gospodarze.

Była 20. minuta, gdy norweska ekipa zaprezentowała koronkową akcję. W jej finalnej fazie Kasper Hoegh efektownie zgrał piłkę piętą do Sondre Feta, ten wpadł w pole karne i soczystym strzałem otworzył rezultat. 1:0!

To było pierwsze celne uderzenie w wykonaniu piłkarzy Bodo/Glimt tego wieczora. Ale z prowadzenia nie cieszyli się długo. Po półgodzinie gry zrobiło się 1:1, gdy do sytuacyjnej piłki dopadł Francesco Pio Espostio i przymierzył bezbłędnie tuż sprzed pola bramkowego.

    Do przerwy wynik nie uległ zmianie. Zaraz po wznowieniu gry mediolańczycy mieli znakomitą okazję, by wyjść na prowadzenie. Lautaro Martinez trafił jednak w słupek.

    A potem... strzelali już tylko gospodarze. Nokaut nastąpił na raty, ale okazał się błyskawiczny. Yann Sommer kapitulował w 61. i 64 minucie.

    Na 2:1 trafił Jens Hauge kapitalnym uderzeniem w "okienko". W rolę asystenta ponownie wcielił się Hoegh. Ostatnią bramkę zdobył już sam, ostatecznie rzucając "Nerrazzurich" na kolana.

    W 76. minucie na placu gry pojawił się Piotr Zieliński. Polak nie był już wstanie odwrócić losów rywalizacji. Po jego jedynym strzale futbolówka poszybowała wysoko nad poprzeczką.

    Rewanż - 24 lutego na San Siro.

      Liga Mistrzów
      1/16 finału
      18.02.2026
      21:00
      Zakończony
      Sondre Fet
      20'
      Jens Hauge
      61'
      Kasper Hogh
      64'
      Francesco Esposito
      30'
      Bodo/Glimt
      Inter Mediolan
      Bodo/Glimt
      3 - 1
      Inter Mediolan
      Posiadanie piłki
      42%
      58%
      Strzały
      8
      15
      Strzały celne
      6
      4
      Strzały niecelne
      1
      7
      Strzały zablokowane
      1
      4
      Ataki
      87
      113
      Piłkarz w żółtym stroju cieszy się po zdobyciu gola, wkładając piłkę pod koszulkę i całując dłoń. W tle pozostali zawodnicy oraz kibice na trybunach, atmosfera meczu piłki nożnej.
      W taki sposób bramkę na 1:0 celebrował Sondre FetMats TorbergsenPAP
      Trener w ciemnym płaszczu gestykuluje energicznie w stronę boiska, obok niego stoi sędzia boczny z chorągiewką, a w tle widoczni są stewardzi i publiczność.
      Trener Cristian Chivu wierzył, że pokona niżej notowanego rywala bez Piotra Zielińskiego w wyjściowej jedenastce Mats TorbergsenPAP
      Piłkarz w żółtym stroju świętuje zdobycie bramki na boisku piłkarskim, obok niego fotoreporter w ciepłej kurtce wykonuje zdjęcia. W tle widać fragment trybun i schodów.
      Kasper Hoegh bawił się w środowy wieczór znakomicie Mats TorbergsenPAP
      Konferencja prasowa Lecha Poznań przed meczem z KuPS KuopioPolsat Sport

