Włoski gigant obalony w Lidze Mistrzów. Zieliński nie pomógł. Padły 4 ciosy

Na papierze łatwo było wskazać faworyta. Był nim Inter Mediolan, jeden z faworytów do końcowego triumfu w bieżącej edycji Ligi Mistrzów. Tyle że opieranie się na czystej teorii wiązało się w tym przypadku z dużym ryzykiem pomyłki.

Naprzeciw giganta z Italii stawała przecież drużyna, która w ubiegłym miesiącu pokonała Manchester City (3:1 u siebie) i Atletico Madryt (2:1 w gościnie). To nie mogło być dzieło przypadku.

Zieliński na ławce, Inter w tarapatach. Bodo/Glimt rzuca na kolana kolejnego faworyta

Sporego kalibru niespodzianką okazał się brak w wyjściowej jedenastce gości Piotra Zielińskiego. W ostatnich dniach włoskie media trąbiły, że Polak znajduje się w życiowej formie. Trener Cristian Chivu miał jednak inny pomysł na to spotkanie.

W pierwszym kwadransie optyczną przewagę uzyskał Inter. Tyle że nie przyniosło to wymiernego efektu. A niebawem dzieło zniszczenia mieli rozpocząć nieobliczalni gospodarze.

Była 20. minuta, gdy norweska ekipa zaprezentowała koronkową akcję. W jej finalnej fazie Kasper Hoegh efektownie zgrał piłkę piętą do Sondre Feta, ten wpadł w pole karne i soczystym strzałem otworzył rezultat. 1:0!

To było pierwsze celne uderzenie w wykonaniu piłkarzy Bodo/Glimt tego wieczora. Ale z prowadzenia nie cieszyli się długo. Po półgodzinie gry zrobiło się 1:1, gdy do sytuacyjnej piłki dopadł Francesco Pio Espostio i przymierzył bezbłędnie tuż sprzed pola bramkowego.

Do przerwy wynik nie uległ zmianie. Zaraz po wznowieniu gry mediolańczycy mieli znakomitą okazję, by wyjść na prowadzenie. Lautaro Martinez trafił jednak w słupek.

A potem... strzelali już tylko gospodarze. Nokaut nastąpił na raty, ale okazał się błyskawiczny. Yann Sommer kapitulował w 61. i 64 minucie.

Na 2:1 trafił Jens Hauge kapitalnym uderzeniem w "okienko". W rolę asystenta ponownie wcielił się Hoegh. Ostatnią bramkę zdobył już sam, ostatecznie rzucając "Nerrazzurich" na kolana.

W 76. minucie na placu gry pojawił się Piotr Zieliński. Polak nie był już wstanie odwrócić losów rywalizacji. Po jego jedynym strzale futbolówka poszybowała wysoko nad poprzeczką.

Rewanż - 24 lutego na San Siro.

Statystyki meczu Bodo/Glimt 3 - 1 Inter Mediolan Posiadanie piłki 42% 58% Strzały 8 15 Strzały celne 6 4 Strzały niecelne 1 7 Strzały zablokowane 1 4 Ataki 87 113

W taki sposób bramkę na 1:0 celebrował Sondre Fet Mats Torbergsen PAP

Trener Cristian Chivu wierzył, że pokona niżej notowanego rywala bez Piotra Zielińskiego w wyjściowej jedenastce Mats Torbergsen PAP

Kasper Hoegh bawił się w środowy wieczór znakomicie Mats Torbergsen PAP

