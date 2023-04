Włoski dziennikarz kpi z Szymona Marciniaka. "Mogli na niego liczyć"

Wczorajsze spotkanie zremisowane przez Napoli z AC Milan 1:1 przesądziło o odpadnięciu "Azzurrich" z Ligi Mistrzów. Zarówno fani, jak i obserwatorzy związani z zespołem nie szczędzą krytyki Szymonowi Marciniakowi, który przy stanie 0:0 w dość kontrowersyjnych okolicznościach nie podyktował rzutu karnego. Jeden z neapolitańskich dziennikarzy wprost zakpił z Polaka, wskazując go wśród tych, którzy najbardziej przyczynili się do sukcesu "Rossonerich", nie jest on jednak w tym gronie osamotniony.