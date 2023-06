Włosi szukają dziury w całym? Ten błąd Marciniaka miał przesądzić o wyniku finału

Finał Ligi Mistrzów. Włosi wytykają błędy Szymona Marciniaka

Inaczej na jego występ patrzą jednak Włosi, którzy sugerują, że Polak zbyt pobłaźliwie podchodził do przewinień ze strony piłkarzy City, ze sporą szkodą dla Interu. Chodzi przede wszystkim o sytuacje z Ilkayem Gundoganem, który w pierwszej połowie faulował Federico Dimarco , nie otrzymując za to jednak żółtej kartki. Niemiec w drugiej połowie znów przewinił i według Graziano Cesariego, byłego arbitra Serie A, gdyby w obu sytuacjach podjął rzetelne decyzje, to mecz powinien się dla Gundogana zakończyć przedwcześnie.

"W pierwszej połowie nie upomniał nikogo, mimo tego, że powinien to zrobić. Guendogan zasłużył na żółtą kartkę za faul na Dimarco, a w drugiej połowie powinien obejrzeć drugą kartkę za nieprzepisowe zatrzymanie Lautaro Martineza . Nie mam natomiast nic do powiedzenia na temat żółtej kartki dla Nicolo Barelli w 59. minucie, a także żółtej dla Romelu Lukaku w 82. minucie" - dodał.

Ogólnie Marciniak otrzymał od 66-latka notę 5,5 na 10, co oznacza występ na granicy poprawności. Doszukiwał się on także kontrowersji przy decydującym trafieniu autorstwa Rodriego, które ostatecznie zapewniło Manchesterowi City zwycięstwo i pierwszą w historii Ligę Mistrzów. Znów w roli głównej miał być Gundogan, a Cesari delikatnie sugeruje, że gol został uznany dzięki interpretacji Polaka. " Co do samego gola, to trochę kuriozalna sytuacja. W spornej sytuacji Gundogan najprawdopodobniej dotknął piłki ręką, ale Marciniak uznał to za nieumyślne. Dlatego też bramka, która finalnie rozstrzygnęła losy meczu, została uznana" - stwierdził.