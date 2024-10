W reprezentacji Polski niezwykle duże znaczenie odgrywają piłkarze, którzy na co dzień swoje umiejętności prezentują na włoskich boiskach. Kilka lat temu, gdyby ktoś powiedział, że Bolonia będzie grała w Lidze Mistrzów kosztem AS Roma czy SSC Napoli, to pewnie wielu złapałoby się za głowę. Takie są jednak fakty. Poprzedni sezon w wykonaniu ekipy prowadzonej wówczas przez Thiago Mottę był jednak na tyle znakomity, że udało się do tych rozgrywek zakwalifikować.

