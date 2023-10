Najpierw gola na 1:0 dla Napoli podarował Kepa Arrizabalaga, który w dniu swoich urodzin wykazał się dużą hojnością w stosunku do rywali. Dośrodkowanie w pole karne posłał Piotr Zieliński. Na bramkę gospodarzy szybko odpowiedział Real. Gola na 1:1 strzelił Vinicius Junior a kilka minut później prowadzenie dał Jude Bellingham. Do przerwy było 2:1 dla Realu. Na starcie drugiej połowy to SSC Napoli było zespołem lepszym. Pierwsze 15 minut to przykład kompletnej dominacji, a wielki udział w tym miał Polak. "Zielu" dostał prezent w postaci rzutu karnego, który świetnie wykorzystał. Ostatecznie cały mecz 3:2 wygrał Real, ale Zieliński nie powinien mieć sobie zbyt wiele do zarzucenia.