Włochom już puściły nerwy. Czara goryczy przelana, nie patyczkowali się

Spotkanie Interu z Arsenalem bez dwóch zdań było jednym z największych hitów spośród wtorkowych meczów 7. kolejki Ligi Mistrzów. Niestety dla ekipy z Mediolanu, goście tego dnia byli zdecydowanie lepsi i zwycięstwem 3:1 już teraz zagwarantowali sobie bezpośredni awans do 1/8 finału Champions League.

Dla "Nerazzurrich" porażka z kolei oznaczała wypadnięcie z czołowej ósemki, co może skutkować koniecznością walki w 1/16 finału. To jednak nie koniec problemów ekipy prowadzonej przez Cristiana Chivu. W Italii nie mogą bowiem przejść obojętnie obok tego, że Inter przegrał trzy kolejne spotkania z czołowymi ekipami.

Najpierw tak pisali o Zielińskim, a teraz cios. Włochom puściły nerwy, tego już za wiele

Jeszcze w pomeczowych artykułach nie brakowało pochwał dla Piotra Zielińskiego - przynjamniej połowicznych, doceniając jego oddanie dla drużyny pomimo tego, że "Nerazzurri" nie zaprezentowali się wybitnie. Teraz jednak przyszedł czas na chłodną analizę występów Interu.

- W Serie A i Lidze Mistrzów Inter choruje w starciach z wielkimi drużynami: 6 z 7 porażek - wskazuje już w tytule "La Gazzetta dello Sport". Ostatnie przy porażki w Lidze Mistrzów to 1:2 z Atletico, 0:1 z Liverpoolem i 1:3 z Arsenalem. Wcześniej "Nerazzurri" przegrali z Juventusem AC Milanem i Napoli w Serie A. Ostatnie starcie z mistrzami Włoch zakończyło się remisem 2:2.

Włoscy dziennikarze wskazują, że w poprzednim sezonie Inter prezentował się wręcz wybornie w Lidze Mistrzów, potrafiąc pokonać w fazie pucharowej Bayern Monachium i później FC Barcelonę.

- Trudno to wytłumaczyć. Każdy mecz ma swoją historię, swoją dynamikę, ale nawet tutaj możemy przywołać stare duchy. W zeszłym sezonie Inter przegrał kilka meczów, tracąc bramki w ostatnich minutach - czytamy dalej.

W zeszłym roku Inter zakończył sezon bez pokonania Napoli, Milanu ani Juve po raz pierwszy od 15 lat. Nie wygrali w 14 kolejnych meczach z żadnym z tych trzech. W tym roku przegrali 4:3 z Juve, 1:0 w derbach i 3:1 z Napoli w pierwszym meczu (rewanż zakończył się 2:2).

Trener Chivu ma więc o czym myśleć. O ile Inter jest obecnie liderem Serie A, to ma jedynie 3 punkty przewagi nad AC Milanem.

