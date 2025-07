W miniony weekend wróciła piłkarska Ekstraklasa. Poza Legią Warszawa, która przełożyła swoje spotkanie, pozostali pucharowicze zainaugurowali sezon ligowy - ze zmiennym szczęściem. W poniedziałek ich uwaga skupi się na szwajcarskim Nyonie, gdzie odbędzie się losowanie trzecich rund eliminacji Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Przed losowaniem UEFA tradycyjnie podzieliła drużyny na mniejsze koszyki. W związku z tym grono potencjalnych przeciwników polskich drużyn znacznie się zawęziło.

Lech szybko może trafić na bardzo mocnego przeciwnika

Już we wtorek tegoroczną przygodę w eliminacjach Ligi Mistrzów rozpocznie Lech Poznań. Mistrz Polski po dwóch potknięciach w poprzednich spotkaniach będzie musiał przełamać niekorzystną passę. Na swoim stadionie o godzinie 20:30 podejmą islandzki Breidablik. Pomimo spadku formy na początku sezonu "Kolejorz" jest zdecydowanym faworytem dwumeczu z mistrzem Islandii, przez co nieco śmielej może spoglądać w kierunku kolejnej rundy eliminacji Champions League.

Jeżeli Lech awansuje do kolejnej fazy eliminacji Ligi Mistrzów, to jego kolejnym rywalem będą zwycięzcy następujących dwumeczów: FC Kopenhaga (Dania) - Drita Gnjilane (Kosowo), Crvena zvezda Belgrad (Serbia) - Lincoln Red Imps (Gibraltar) lub Slovan Bratysława (Słowacja) - Zrijnski Mostar (Bośnia i Hercegowina). Jeśli natomiast mistrz Polski zawiedzie i zostanie wyeliminowany przez Islandczyków, to prócz przegranych z meczów Kopenhagi z Dritą oraz Slovana ze Zrijnskim Lech w eliminacjach Ligi Europy może zagrać z gorszym z pary Pafos (Cypr) - Maccabi Tel Awiw (Izrael).

Może się okazać więc, że "spadek" do niższych klasowo rozgrywek nie sprawi, że Lech będzie miał autostradę do gry jesienią w europejskich pucharach. Można spodziewać się, że Kopenhaga, Crvena zvezda oraz Slovan bez większych problemów pokonają znacznie niżej notowanych przeciwników, więc raczej w ich kierunku powinni zerkać Poznaniacy planując nadchodzące tygodnie.

Legia może wylosować fantastycznie lub fatalnie. Nadchodzą kluczowe godziny dla zdobywcy Pucharu Polski

Legia Warszawa do gry weszła najwcześniej z grona wszystkich polskich klubów. Zdobywca Pucharu Polski w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy mierzył się z kazachskim FK Aktobe. Podopieczni Edwarda Iordanescu furory nie zrobili, lecz bez potknięcia wyeliminowali swojego przeciwnika i awansowali do kolejnej fazy zmagań. Następny wyjazd będzie dla "Legionistów" znacznie przyjemniejszy - przynajmniej pod kątem logistycznym. Polski klub o awans do trzeciej rundy Ligi Europy zagra z czeskim Banikiem Ostrawa.

Można pokusić się o stwierdzenie, że los nieco uśmiechnął się do Legii, jeżeli mówimy o potencjalnej trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Chyba najmocniejsi rywale, tacy jak przegrani ze starć Rangers - Panathinaikos oraz Brann - Salzburg, na pewno nie wpadną na tym etapie na Legię Warszawa. Z kim więc Legia może zagrać, gdyby wyeliminowała Banika Ostrawa?

Najtrudniej wyglądałaby chyba potyczka z lepszym z pary FC Lugano (Szwajcaria) - CFR Cluj (Rumunia). Prócz tego grono ewentualnych rywali "Wojskowych" uzupełniają NK Celje (Słowenia) lub AEK Larnaka (Cypr), austriacki Wolfsberger AC i norweski Fredrikstad FK.

Jeżeli jednak Legia odpadnie z Banikiem, to wciąż pozostaje jej Liga Konferencji. W III rundzie warszawski klub może trafić na naprawdę ciężkich rywali. Możliwe są "powtórki z rozrywki" i potencjalny dwumecz z Austrią Wiedeń lub norweskim Rosenborgiem. Uwagę przykuwa również opcja gry z gorszym z pary FC Midtjylland (Dania) - Hibernian FC (Szkocja). Grono uzupełniają zwycięzcy następujących dwumeczów: Silkeborg IF (Dania) - KA (Islandia), St Patrick's Athletic (Irlandia) - Nõmme Kalju (Estonia) oraz Žalgiris Kowno (Litwa) / Valur (Islandia).

Niepewny los pozostałych pucharowiczów. Jagiellonia i Raków będą musieli liczyć na odrobinę szcześcia.

Dwójka pozostałych polskich klubów w czwartek rozpocznie zmagania w eliminacjach Ligi Konferencji. W znacznie korzystniejszym położeniu jest Jagiellonia Białystok. Trzeci zespół poprzedniego sezonu, a także ćwierćfinalista ostatniej edycji LK na starcie zmagań zagra z serbskim FK Novi Pazar - absolutnym debiutantem w europejskich pucharach. Na korzyść "Jagi" działa również fakt, że ze względu na wysoki współczynnik w rankingu klubowym może liczyć na rozstawienie w kolejnych fazach eliminacji. A to oznacza oczywiście, przynajmniej teoretycznie, słabszych przeciwników.

Co ciekawe, rozstawione w losowaniu trzeciej rundy Jagiellonia i Legia zostały przydzielone przez UEFA do tej samej grupy. Oznacza to, że drużyna z Białegostoku jeżeli zdoła wyeliminować serbskiego rywala, to w kolejnej fazie może trafić na dokładnie ten sam zestaw przeciwników, co Legia, gdyby ta nie zdołała przejść czeskiego Banika.

Raków Częstochowa po roku przerwy wraca do gry w Europie. Wicemistrz Polski nie miał jednak szczęścia w niedawnym losowaniu. Los sprawił, że już na samym początku eliminacji Raków zmierzy się ze słowackim MSK Zilina. Rywal z doświadczeniem na europejskich boiskach, z grona tych, na których mógł wówczas trafić Raków, jeden z najmocniejszych. A dalej niestety nie będzie lepiej. Raków ma w tym momencie współczynnik wynoszący 8.000, co wyklucza rozstawienie w losowaniu kolejnej rundy eliminacji.

I znalazło to swoje odzwierciedlenie przy podziale grup. Raków już w trzeciej rundzie może trafić na naprawdę wymagającego rywala. Wicemistrz Polski na tym etapie rozgrywek może trafić m.in. na izraelskie Maccabi Hajfa (ich przeciwnikiem w II rundzie będzie białoruskie Torpedo Żodzino), AEK Ateny (które powinno przejść Hapoel Beer Szewa), Hajduk Split (rywalem Chorwatów w drugiej rundzie będzie azerska Zira), a także przegrany z pary Lugano - Cluj, na którą zerkać musi również warszawska Legia. Finalnie jednak los może uśmiechnąć się do podopiecznych Marka Papszuna. Grono potencjalnych rywali uzupełnia zwycięzca pary Petrocub Hincesti (Mołdawia) - Sabah Baku (Azerbejdżan).

Losowanie trzecich rund europejskich pucharów odbędzie się już w poniedziałek. Pary III rundy eliminacji Ligi Mistrzów poznamy po godzinie 12:00. Godzinę później rozlosowane będą pary Ligi Europy, a na deser o godzinie 14:00 przeprowadzone zostanie losowanie Ligi Konferencji. Relacje ze wszystkich losowań będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

