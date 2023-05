Wielkie ryzyko Realu Madryt. Dwóch piłkarzy zagra z kontuzją

Carlo Ancelotti podał już skład na wtorkowy mecz Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Wygląda na to, że włoski szkoleniowiec dość mocno zaryzykował, wystawiając w nim dwóch piłkarzy, co do których ostatnio mówiło się, że są kontuzjowani. Występ dwóch pomocników "Królewskich" do ostatnich chwil stał pod dużym znakiem zapytania.